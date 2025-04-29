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Нефть дешевеет более чем на 2% на новостях из США и Китая
Нефть дешевеет более чем на 2% на новостях из США и Китая - 29.04.2025, ПРАЙМ
Нефть дешевеет более чем на 2% на новостях из США и Китая
Мировые цены на нефть во вторник ускорили снижение до более чем 2%, свидетельствуют данные торгов. | 29.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-29T17:52+0300
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МОСКВА, 29 апр - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть во вторник ускорили снижение до более чем 2%, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 17.47 мск цена июльских фьючерсов на нефть марки Brent падает на 2,22% относительно предыдущего закрытия, до 63,35 доллара за баррель, июньских фьючерсов WTI - на 2,34%, до 60,6 доллара. Рынки продолжают следить за риторикой официальных лиц США и Китая относительно возможности торговых соглашений, прокомментировал РИА Новости директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики УК "Альфа Капитал" Владимир Брагин. Он отметил также, что сейчас котировки оказались под давлением из-за сообщений о том, что страны ОПЕК+ рассматривают возможность очередного ускоренного увеличения добычи нефти в июне. По данным СМИ, некоторые члены ОПЕК+ собираются предложить это на следующей встрече 5 мая. В среду будут опубликованы еженедельные данные о запасах нефти в США. За неделю по 18 апреля показатель вырос на 0,2 миллиона баррелей - до 443,1 миллиона.
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нефть, рынки, сша, москва, китай, владимир брагин, опек
Энергетика, Нефть, Рынки, США, МОСКВА, КИТАЙ, Владимир Брагин, ОПЕК
Нефть дешевеет более чем на 2% на новостях из США и Китая
Цена нефти Brent упала до 63,35 доллара за баррель
МОСКВА, 29 апр - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть во вторник ускорили снижение до более чем 2%, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 17.47 мск цена июльских фьючерсов на нефть марки Brent падает на 2,22% относительно предыдущего закрытия, до 63,35 доллара за баррель, июньских фьючерсов WTI - на 2,34%, до 60,6 доллара.
Рынки продолжают следить за риторикой официальных лиц США и Китая относительно возможности торговых соглашений, прокомментировал РИА Новости директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики УК "Альфа Капитал" Владимир Брагин.
Он отметил также, что сейчас котировки оказались под давлением из-за сообщений о том, что страны ОПЕК+ рассматривают возможность очередного ускоренного увеличения добычи нефти в июне. По данным СМИ, некоторые члены ОПЕК+ собираются предложить это на следующей встрече 5 мая.
В среду будут опубликованы еженедельные данные о запасах нефти в США. За неделю по 18 апреля показатель вырос на 0,2 миллиона баррелей - до 443,1 миллиона.
Мировые цены на нефть снижаются на 1,7%