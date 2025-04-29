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Страны ЕАЭС защищены от противостояния в мировой экономике, заявил Оверчук
Страны ЕАЭС защищены от противостояния в мировой экономике, заявил Оверчук - 29.04.2025, ПРАЙМ
Страны ЕАЭС защищены от противостояния в мировой экономике, заявил Оверчук
Государства ЕАЭС защищены общим таможенным контуром от фрагментации мировой экономики и тарифного противостояния. Об этом в беседе с журналистами сообщил... | 29.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-29T10:27+0300
2025-04-29T10:27+0300
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ТАШКЕНТ, 29 апр - ПРАЙМ. Государства ЕАЭС защищены общим таможенным контуром от фрагментации мировой экономики и тарифного противостояния. Об этом в беседе с журналистами сообщил вице-премьер России Алексей Оверчук. "Этот вопрос сегодня мы поднимали перед коллегами, и в том числе мы очень много работаем по линии Евразийского экономического союза, где наши страны защищены общим таможенным контуром", - отметил он.Оверчук также добавил, что фрагментация и тарифное противостояние в мировой экономике открывают возможности для стран ЕАЭС, эта ситуация способствует улучшению взаимной торговли.Оверчук 29 апреля в Ташкенте принял участие в 105-м заседании экономического совета СНГ.
https://1prime.ru/20250416/overchuk-856736549.html
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Экономика, РОССИЯ, Ташкент, Алексей Оверчук, ЕАЭС, СНГ
Страны ЕАЭС защищены от противостояния в мировой экономике, заявил Оверчук
Оверчук: ЕАЭС защищен таможенным контуром от фрагментации мировой экономики
ТАШКЕНТ, 29 апр - ПРАЙМ. Государства ЕАЭС защищены общим таможенным контуром от фрагментации мировой экономики и тарифного противостояния. Об этом в беседе с журналистами сообщил вице-премьер России Алексей Оверчук.
"Этот вопрос сегодня мы поднимали перед коллегами, и в том числе мы очень много работаем по линии Евразийского экономического союза, где наши страны защищены общим таможенным контуром", - отметил он.
Оверчук также добавил, что фрагментация и тарифное противостояние в мировой экономике открывают возможности для стран ЕАЭС, эта ситуация способствует улучшению взаимной торговли.
Оверчук 29 апреля в Ташкенте принял участие в 105-м заседании экономического совета СНГ.
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