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Страны ЕАЭС защищены от противостояния в мировой экономике, заявил Оверчук - 29.04.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Страны ЕАЭС защищены от противостояния в мировой экономике, заявил Оверчук
Страны ЕАЭС защищены от противостояния в мировой экономике, заявил Оверчук - 29.04.2025, ПРАЙМ
Страны ЕАЭС защищены от противостояния в мировой экономике, заявил Оверчук
Государства ЕАЭС защищены общим таможенным контуром от фрагментации мировой экономики и тарифного противостояния. Об этом в беседе с журналистами сообщил... | 29.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-29T10:27+0300
2025-04-29T10:29+0300
экономика
россия
ташкент
алексей оверчук
еаэс
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ТАШКЕНТ, 29 апр - ПРАЙМ. Государства ЕАЭС защищены общим таможенным контуром от фрагментации мировой экономики и тарифного противостояния. Об этом в беседе с журналистами сообщил вице-премьер России Алексей Оверчук. "Этот вопрос сегодня мы поднимали перед коллегами, и в том числе мы очень много работаем по линии Евразийского экономического союза, где наши страны защищены общим таможенным контуром", - отметил он.Оверчук также добавил, что фрагментация и тарифное противостояние в мировой экономике открывают возможности для стран ЕАЭС, эта ситуация способствует улучшению взаимной торговли.Оверчук 29 апреля в Ташкенте принял участие в 105-м заседании экономического совета СНГ.
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россия, ташкент, алексей оверчук, еаэс, снг
Экономика, РОССИЯ, Ташкент, Алексей Оверчук, ЕАЭС, СНГ
10:27 29.04.2025 (обновлено: 10:29 29.04.2025)
 
Страны ЕАЭС защищены от противостояния в мировой экономике, заявил Оверчук

Оверчук: ЕАЭС защищен таможенным контуром от фрагментации мировой экономики

© РИА Новости . Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкАлексей Оверчук
Алексей Оверчук - ПРАЙМ, 1920, 29.04.2025
© РИА Новости . Дмитрий Астахов
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ТАШКЕНТ, 29 апр - ПРАЙМ. Государства ЕАЭС защищены общим таможенным контуром от фрагментации мировой экономики и тарифного противостояния. Об этом в беседе с журналистами сообщил вице-премьер России Алексей Оверчук.
"Этот вопрос сегодня мы поднимали перед коллегами, и в том числе мы очень много работаем по линии Евразийского экономического союза, где наши страны защищены общим таможенным контуром", - отметил он.
Оверчук также добавил, что фрагментация и тарифное противостояние в мировой экономике открывают возможности для стран ЕАЭС, эта ситуация способствует улучшению взаимной торговли.
Оверчук 29 апреля в Ташкенте принял участие в 105-м заседании экономического совета СНГ.
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