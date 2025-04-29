Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Оверчук рассказал о доле нацвалют в взаиморасчетах в странах ЕАЭС - 29.04.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250429/overchuk-857116558.html
Оверчук рассказал о доле нацвалют в взаиморасчетах в странах ЕАЭС
Оверчук рассказал о доле нацвалют в взаиморасчетах в странах ЕАЭС - 29.04.2025, ПРАЙМ
Оверчук рассказал о доле нацвалют в взаиморасчетах в странах ЕАЭС
Доля национальных валют во взаиморасчетах в странах ЕАЭС составляет 91%, заявил журналистам вице-премьер России Алексей Оверчук. | 29.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-29T10:38+0300
2025-04-29T10:38+0300
экономика
россия
ташкент
алексей оверчук
еаэс
снг
https://cdnn.1prime.ru/img/84069/36/840693659_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_cd8a91e658f86e3cb2af3ca9dc5077b0.jpg
ТАШКЕНТ, 29 апр - ПРАЙМ. Доля национальных валют во взаиморасчетах в странах ЕАЭС составляет 91%, заявил журналистам вице-премьер России Алексей Оверчук. Оверчук во вторник в Ташкенте принял участие в 105-м заседании экономического совета СНГ. "Где то 91%. ... Фактически ЕАЭС перешел на взаиморасчеты в национальных валютах. С разными странами это по-разному, естественно. ... Очень быстро все перешли", - сказал Оверчук, отвечая на вопрос РИА Новости о доле нацвалют во взаиморасчетах в странах ЕАЭС.
https://1prime.ru/20250429/overchuk-857116078.html
ташкент
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84069/36/840693659_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_be58bd437cf86fdbe486feebbcbf77c0.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, ташкент, алексей оверчук, еаэс, снг
Экономика, РОССИЯ, Ташкент, Алексей Оверчук, ЕАЭС, СНГ
10:38 29.04.2025
 
Оверчук рассказал о доле нацвалют в взаиморасчетах в странах ЕАЭС

Оверчук: доля нацвалют во взаиморасчетах в странах ЕАЭС составляет 91%

© Sputnik | Перейти в медиабанкПрезидент РФ В. Путин принимает участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета
Президент РФ В. Путин принимает участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета
© Sputnik
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ТАШКЕНТ, 29 апр - ПРАЙМ. Доля национальных валют во взаиморасчетах в странах ЕАЭС составляет 91%, заявил журналистам вице-премьер России Алексей Оверчук.
Оверчук во вторник в Ташкенте принял участие в 105-м заседании экономического совета СНГ.
"Где то 91%. ... Фактически ЕАЭС перешел на взаиморасчеты в национальных валютах. С разными странами это по-разному, естественно. ... Очень быстро все перешли", - сказал Оверчук, отвечая на вопрос РИА Новости о доле нацвалют во взаиморасчетах в странах ЕАЭС.
Алексей Оверчук - ПРАЙМ, 1920, 29.04.2025
Страны ЕАЭС защищены от противостояния в мировой экономике, заявил Оверчук
10:27
 
ЭкономикаРОССИЯТашкентАлексей ОверчукЕАЭССНГ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала