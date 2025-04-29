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Оверчук рассказал о доле нацвалют в взаиморасчетах в странах ЕАЭС
Оверчук рассказал о доле нацвалют в взаиморасчетах в странах ЕАЭС - 29.04.2025, ПРАЙМ
Оверчук рассказал о доле нацвалют в взаиморасчетах в странах ЕАЭС
Доля национальных валют во взаиморасчетах в странах ЕАЭС составляет 91%, заявил журналистам вице-премьер России Алексей Оверчук. | 29.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-29T10:38+0300
2025-04-29T10:38+0300
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ТАШКЕНТ, 29 апр - ПРАЙМ. Доля национальных валют во взаиморасчетах в странах ЕАЭС составляет 91%, заявил журналистам вице-премьер России Алексей Оверчук. Оверчук во вторник в Ташкенте принял участие в 105-м заседании экономического совета СНГ. "Где то 91%. ... Фактически ЕАЭС перешел на взаиморасчеты в национальных валютах. С разными странами это по-разному, естественно. ... Очень быстро все перешли", - сказал Оверчук, отвечая на вопрос РИА Новости о доле нацвалют во взаиморасчетах в странах ЕАЭС.
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Экономика, РОССИЯ, Ташкент, Алексей Оверчук, ЕАЭС, СНГ
Оверчук рассказал о доле нацвалют в взаиморасчетах в странах ЕАЭС
Оверчук: доля нацвалют во взаиморасчетах в странах ЕАЭС составляет 91%
ТАШКЕНТ, 29 апр - ПРАЙМ. Доля национальных валют во взаиморасчетах в странах ЕАЭС составляет 91%, заявил журналистам вице-премьер России Алексей Оверчук.
Оверчук во вторник в Ташкенте принял участие в 105-м заседании экономического совета СНГ.
"Где то 91%. ... Фактически ЕАЭС перешел на взаиморасчеты в национальных валютах. С разными странами это по-разному, естественно. ... Очень быстро все перешли", - сказал Оверчук, отвечая на вопрос РИА Новости о доле нацвалют во взаиморасчетах в странах ЕАЭС.
Страны ЕАЭС защищены от противостояния в мировой экономике, заявил Оверчук