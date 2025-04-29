https://1prime.ru/20250429/overchuk-857116558.html

Оверчук рассказал о доле нацвалют в взаиморасчетах в странах ЕАЭС

Оверчук рассказал о доле нацвалют в взаиморасчетах в странах ЕАЭС - 29.04.2025, ПРАЙМ

Оверчук рассказал о доле нацвалют в взаиморасчетах в странах ЕАЭС

Доля национальных валют во взаиморасчетах в странах ЕАЭС составляет 91%, заявил журналистам вице-премьер России Алексей Оверчук. | 29.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-29T10:38+0300

2025-04-29T10:38+0300

2025-04-29T10:38+0300

экономика

россия

ташкент

алексей оверчук

еаэс

снг

https://cdnn.1prime.ru/img/84069/36/840693659_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_cd8a91e658f86e3cb2af3ca9dc5077b0.jpg

ТАШКЕНТ, 29 апр - ПРАЙМ. Доля национальных валют во взаиморасчетах в странах ЕАЭС составляет 91%, заявил журналистам вице-премьер России Алексей Оверчук. Оверчук во вторник в Ташкенте принял участие в 105-м заседании экономического совета СНГ. "Где то 91%. ... Фактически ЕАЭС перешел на взаиморасчеты в национальных валютах. С разными странами это по-разному, естественно. ... Очень быстро все перешли", - сказал Оверчук, отвечая на вопрос РИА Новости о доле нацвалют во взаиморасчетах в странах ЕАЭС.

https://1prime.ru/20250429/overchuk-857116078.html

ташкент

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, ташкент, алексей оверчук, еаэс, снг