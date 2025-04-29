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Путин и Лукашенко обсудят развитие двусторонних отношений

Путин и Лукашенко обсудят развитие двусторонних отношений - 29.04.2025, ПРАЙМ

Путин и Лукашенко обсудят развитие двусторонних отношений

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко во вторник в Волгограде примут участие в мероприятиях, посвященных 80-летию Победы в Великой | 29.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-29T00:18+0300

2025-04-29T00:18+0300

2025-04-29T00:18+0300

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МОСКВА, 29 апр - ПРАЙМ. Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко во вторник в Волгограде примут участие в мероприятиях, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, и проведут беседу, в ходе которой обсудят развитие двусторонних отношений. В частности, предусмотрены совместное посещение лидерами мемориального комплекса "Героям Сталинградской битвы" на Мамаевом кургане, а также их выступления на итоговом пленарном заседании Международного форума "Великое наследие - общее будущее", организованного по инициативе Парламентского собрания Союза Беларуси и России. Кроме того, главы государств проведут отдельную беседу, в ходе которой будут обсуждаться актуальные вопросы дальнейшего развития российско-белорусских отношений стратегического партнерства и союзничества. Также в графике президента России предусмотрена рабочая встреча с губернатором Волгоградской области Андреем Бочаровым. Путин и Лукашенко регулярно встречаются и общаются по телефону. Последний телефонный разговор двух лидеров был в начале апреля, а последнее очное общение президентов состоялось в марте - визит в Россию стал первой зарубежной поездкой для Лукашенко после переизбрания на пост главы государства. ПОВЕСТКА ФОРУМА На международном форуме Союзного государства "Великое наследие - общее будущее", который проходит в Волгограде с 28 по 30 апреля, парламентарии и эксперты обсудят сохранение исторической правды о Великой Отечественной войне и патриотическое воспитание молодежи. Инициатором форума выступило парламентское собрание Союза Белоруссии и России. В этом году встреча приурочена к 80-летию победы в Великой Отечественной войне. Участие примут более 500 человек - парламентарии стран СНГ, Азии, Европы, Латинской Америки, а также ученые, общественные деятели и международные эксперты. На встрече с Путиным, которая состоялась накануне в Санкт-Петербурге, председатель Госдумы Вячеслав Володин рассказал, что на форуме будет представлено порядка 20 государств. Основным событием форума станет пленарное заседание 29 апреля. О важности сохранения исторической правды о событиях Великой Отечественной войны Путин говорил не раз. Он указывал на необходимость сохранять память о том, какой ценой досталось освобождение мира от нацизма, продвигать восприятие завоеванной в 1945 году Победы как общей ценности для всего человечества. Глава российского государства отмечал, что важно объединять усилия, чтобы не допустить распространения на планете расизма, нацизма, фашизма, русофобии, антисемитизма и других агрессивных идеологий, основанных на разжигании ненависти, нетерпимости и пропаганде национальной исключительности. Лукашенко в свою очередь заявлял, что в текущей политической ситуации в мире для Минска и Москвы очень важно сохранение исторической памяти о Великой Отечественной войне. НАПРАВЛЕНИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА В рамках Союзного государства Россия и Белоруссия взаимодействуют по широкому кругу направлений, в том числе по вопросам равных прав граждан двух стран в области социального обеспечения, доступа к образованию и медицинской помощи. Активно развивается взаимовыгодное сотрудничество во внешнеполитической, торгово-экономической, оборонной, военно-технической, миграционной, межпарламентской, межрегиональной, культурно-гуманитарной и других сферах. Ежегодно за счет бюджета Союзного государства реализуются различные совместные программы и проекты в области безопасности, медицины, научно-технических исследований и в других сферах. Россия является главным инвестором в белорусскую экономику и ведущим торговым партнером Белоруссии. По итогам 2024 года товарооборот России и Белоруссии составил рекордные 57,6 миллиарда долларов. На долю России в 2024 году пришлось более 60% процентов стоимостного объема внешней торговли товарами Белоруссии, почти 55% – экспорта, более 65% – импорта. Россия занимает первое место по накопленным инвестициям в Белоруссии, в 2020 году они превысили четыре миллиарда долларов. В республике работают около 2,4 тысячи компаний с российским участием. Страны развивают промышленную кооперацию, успешно реализуют программы по импортозамещению, в том числе за счет запуска совместных инвестиционных проектов. Крупнейшим двусторонним инвестиционным проектом является строительство Белорусской АЭС. Генеральный контракт на строительство АЭС подписан 18 июля 2012 года. Она будет состоять из двух энергоблоков ВВЭР-1200 суммарной электрической мощностью до 2400 мегаватт. Россия является главным партнером Белоруссии в топливно-энергетической сфере. Через территорию Белоруссии идут стабильные поставки и транзит нефти, газа, а также угля, поступательно развивается сотрудничество двух стран и в сфере электроэнергетики. В то же время, между странами продолжается интенсивная работа по формированию объединенных рынков газа, нефти и нефтепродуктов, электрической энергии Союзного государства и общих энергетических рынков ЕАЭС к 2025 году. В декабре 2024 года страны заключили Договор о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства. Документ определяет взаимные союзнические обязательства по обеспечению обороны, защиты суверенитета, независимости и конституционного строя, целостности и неприкосновенности территорий России и Белоруссии.

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