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США предупредили о возможном выходе из переговорного процесса по Украине - 29.04.2025, ПРАЙМ
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США предупредили о возможном выходе из переговорного процесса по Украине
США предупредили о возможном выходе из переговорного процесса по Украине - 29.04.2025, ПРАЙМ
США предупредили о возможном выходе из переговорного процесса по Украине
Соединенные Штаты выйдут из переговорного процесса по урегулированию украинского конфликта в качестве посредников, если прогресса на пути к миру не будет,... | 29.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-29T21:48+0300
2025-04-29T21:48+0300
спецоперация на украине
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ВАШИНГТОН, 29 апр - ПРАЙМ. Соединенные Штаты выйдут из переговорного процесса по урегулированию украинского конфликта в качестве посредников, если прогресса на пути к миру не будет, заявила журналистам на брифинге официальный представитель госдепа Тэмми Брюс. "Если не будет прогресса, то мы устранимся из процесса в качестве посредников", - сказала она.По словам Брюс, Вашингтон ожидает "полного и длительного" прекращения огня и завершения конфликта. "Сейчас настало время, когда обе стороны конфликта должны представить конкретные предложения, и если не будет достигнуто прогресса, то мы уйдем", - сказала представитель ведомства.
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мировая экономика, общество , вашингтон, сша, украина
Спецоперация на Украине, Мировая экономика, Общество , ВАШИНГТОН, США, УКРАИНА
21:48 29.04.2025
 
США предупредили о возможном выходе из переговорного процесса по Украине

Госдеп: США выйдут из переговорного процесса по Украине, если не будет прогресса

© РИА НовостиГосдепартамент США
Госдепартамент США - ПРАЙМ, 1920, 29.04.2025
© РИА Новости
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ВАШИНГТОН, 29 апр - ПРАЙМ. Соединенные Штаты выйдут из переговорного процесса по урегулированию украинского конфликта в качестве посредников, если прогресса на пути к миру не будет, заявила журналистам на брифинге официальный представитель госдепа Тэмми Брюс.
"Если не будет прогресса, то мы устранимся из процесса в качестве посредников", - сказала она.
По словам Брюс, Вашингтон ожидает "полного и длительного" прекращения огня и завершения конфликта.
"Сейчас настало время, когда обе стороны конфликта должны представить конкретные предложения, и если не будет достигнуто прогресса, то мы уйдем", - сказала представитель ведомства.
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09:37
 
Спецоперация на УкраинеМировая экономикаОбществоВАШИНГТОНСШАУКРАИНА
 
 
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