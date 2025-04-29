https://1prime.ru/20250429/ssha-857148408.html

США предупредили о возможном выходе из переговорного процесса по Украине

США предупредили о возможном выходе из переговорного процесса по Украине - 29.04.2025, ПРАЙМ

США предупредили о возможном выходе из переговорного процесса по Украине

Соединенные Штаты выйдут из переговорного процесса по урегулированию украинского конфликта в качестве посредников, если прогресса на пути к миру не будет,... | 29.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-29T21:48+0300

2025-04-29T21:48+0300

2025-04-29T21:48+0300

спецоперация на украине

мировая экономика

общество

вашингтон

сша

украина

https://cdnn.1prime.ru/img/82126/35/821263509_0:242:3561:2245_1920x0_80_0_0_7dab5dfae4a95da12c368c6d5cf97acd.jpg

ВАШИНГТОН, 29 апр - ПРАЙМ. Соединенные Штаты выйдут из переговорного процесса по урегулированию украинского конфликта в качестве посредников, если прогресса на пути к миру не будет, заявила журналистам на брифинге официальный представитель госдепа Тэмми Брюс. "Если не будет прогресса, то мы устранимся из процесса в качестве посредников", - сказала она.По словам Брюс, Вашингтон ожидает "полного и длительного" прекращения огня и завершения конфликта. "Сейчас настало время, когда обе стороны конфликта должны представить конкретные предложения, и если не будет достигнуто прогресса, то мы уйдем", - сказала представитель ведомства.

https://1prime.ru/20250429/ssha-857113331.html

вашингтон

сша

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, общество , вашингтон, сша, украина