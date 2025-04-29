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Трамп заявил, что Украина скоро будет "сокрушена"

Трамп заявил, что Украина скоро будет "сокрушена" - 29.04.2025, ПРАЙМ

Трамп заявил, что Украина скоро будет "сокрушена"

Президент США Дональд Трамп выразил убежденность, что Украина вскоре будет "сокрушена", подчеркнув при этом свои усилия по предотвращению катастрофы. | 29.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-29T16:00+0300

2025-04-29T16:00+0300

2025-04-29T16:00+0300

политика

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ВАШИНГТОН, 29 апр - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп выразил убежденность, что Украина вскоре будет "сокрушена", подчеркнув при этом свои усилия по предотвращению катастрофы."Я думаю, что спасаю эту страну. Я считаю, что эта страна будет сокрушена очень скоро… Давайте посмотрим правде в глаза", - заявил Трамп в интервью журналу Atlantic. Трамп напомнил о поставках противотанковых ракет Javelin Киеву во время своего первого президентского срока. Он признал возможность дальнейших территориальных потерь Украины, но не стал обещать новых поставок американского вооружения."Необязательно вооружения. Существует множество видов оружия. Не обязательно оружие с пулями. Это может быть оружие с санкциями. Это может быть оружие с банкингом. Это может быть много другого оружия", - сказал американский лидер. По мнению Трампа, конфликт на Украине пока не угрожает жизням американцев, но потенциально может перерасти в Третью мировую войну. Трамп неоднократно предупреждал об опасности эскалации конфликта. В феврале он заявил, что при продолжении политики администрации Байдена мир мог бы оказаться на грани Третьей мировой войны, чего, по его словам, теперь удалось избежать. В марте на встрече с Зеленским Трамп обвинил главу киевского режима в "заигрывании с Третьей мировой".

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мировая экономика, общество , украина, сша, киев, дональд трамп, джо байден, владимир зеленский