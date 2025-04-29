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Трамп заявил, что ему проще иметь дело с Путиным, чем с Зеленским

Трамп заявил, что ему проще иметь дело с Путиным, чем с Зеленским - 29.04.2025, ПРАЙМ

Трамп заявил, что ему проще иметь дело с Путиным, чем с Зеленским

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп признал, что ему проще иметь дело со своим российским коллегой Владимиром Путиным, нежели с Владимиром Зеленским. | 29.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-29T20:59+0300

2025-04-29T20:59+0300

2025-04-29T20:59+0300

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ВАШИНГТОН, 29 апр - ПРАЙМ. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп признал, что ему проще иметь дело со своим российским коллегой Владимиром Путиным, нежели с Владимиром Зеленским. "Я думаю, он готов заключить сделку, и я бы сказал, что до сих пор с ним проще иметь дело, чем с Зеленским", - сказал глава Белого дома в интервью американскому журналисту Гленну Беку, которое опубликовано в соцсети Х. Также Трамп подверг критике Зеленского за то, что тот во время своего визита "начал кричать" в Белом доме, требуя от властей США больше поддержки в области безопасности. Путин на встрече со специальным посланником президента США Стивом Уиткоффом подтвердил готовность Москвы к переговорам с Украиной без предварительных условий, сообщал ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.Россия по решению Путина объявила перемирие в дни 80-летней годовщины Победы: с 00.00 мск в ночь с 7 на 8 мая до 00.00 мск в ночь с 10 на 11 мая. В этот период будут остановлены все боевые действия. Песков заявил, что Москва до сих пор не получила реакции от киевского режима на объявленное российской стороной перемирие, у РФ всё еще нет понимания, присоединится ли к нему Украина. Трамп 28 февраля отчитал Зеленского в Белом доме, когда тот приехал подписывать соглашение о совместной разработке украинских недр. Глава Белого дома поребовал от главы киевского режима согласиться на прекращение огня и перестать критиковать Путина. Вице-президент США Джей Ди Вэнс назвал Зеленского неблагодарным агитатором за демократов, когда тот стал оправдывать свои шаги, обвинять Россию и даже угрожать Вашингтону тем, что они почувствуют последствия конфликта, хотя и отделены океаном. В итоге украинскую делегацию попросили удалиться из Белого дома, соглашение не было подписано. Позднее Зеленский попытался извиниться, отметив, что сожалеет о случившемся, а также заявил, что согласен на переговоры как можно скорее.

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сша, владимир зеленский, владимир путин, дональд трамп, россия, украина