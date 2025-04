https://1prime.ru/20250429/turtsija-857105377.html

Источник рассказал о последствиях отмены системы "все включено" в Турции

АНКАРА, 29 апр - ПРАЙМ. Введение "безалкогольного" формата системы "все включено" (аll inclusive) на турецких курортах может привести к потере части клиентов на фоне растущей конкуренции, заявил РИА Новости источник на туристическом рынке в Анталье. Ранее туристический портал TourDom.ru со ссылкой на представителей рынка сообщил, что в Турции собираются опробовать еще один вариант системы "все включено" – безалкогольный all Inclusive. По сведениям издания, суть предлагаемой модели в том, чтобы дать отдыхающим в отеле возможность выбора между классическим "все включено" и "безалкогольным" – для тех, кто не употребляет спиртного и не хочет за него платить, покупая тур. "Турецкие курорты могут потерять часть клиентов, которые выбирают отдых с алкоголем. Это может привести к необходимости адаптации и улучшения других аспектов обслуживания и организации досуга. Возможно, цена на отдых на таких курортах может уменьшиться, так как алкоголь является значительной частью расходов, или, наоборот, может вырасти из-за дополнительных услуг и улучшенного сервиса", - заявил собеседник агентства. Ряд представителей туриндустрии Турции время от времени заявляет о необходимости отказа от системы "все включено". Руководитель Профессиональной ассоциации менеджеров отелей (POYD) Хакан Саатчиоглу утверждал в октябре, что турецкие отели могут терять порядка 600 тысяч лир (более 17 тысяч долларов) в месяц из расчета на тысячу гостей вследствие того, что они склонны набирать больше, чем могут съесть. Сокращения отелей в Турции, работающих по концепции "все включено" (all inclusive), в летнем сезоне не будет, а российские туроператоры расширяют ассортимент гостиниц такого формата, сообщали в январе в Российском союзе туриндустрии (РСТ). При этом вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян ранее в интервью РИА Новости заявлял, что если Турция решит отказаться от системы "все включено" (all inclusive) в отелях, то для туриндустрии страны это будет катастрофическим шагом - отдых там потеряет экономический смысл.

