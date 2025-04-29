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Источник рассказал о последствиях отмены системы "все включено" в Турции
Источник рассказал о последствиях отмены системы "все включено" в Турции - 29.04.2025, ПРАЙМ
Источник рассказал о последствиях отмены системы "все включено" в Турции
Введение "безалкогольного" формата системы "все включено" (аll inclusive) на турецких курортах может привести к потере части клиентов на фоне растущей... | 29.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-29T03:17+0300
2025-04-29T03:17+0300
2025-04-29T03:17+0300
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АНКАРА, 29 апр - ПРАЙМ. Введение "безалкогольного" формата системы "все включено" (аll inclusive) на турецких курортах может привести к потере части клиентов на фоне растущей конкуренции, заявил РИА Новости источник на туристическом рынке в Анталье.
Ранее туристический портал TourDom.ru со ссылкой на представителей рынка сообщил, что в Турции собираются опробовать еще один вариант системы "все включено" – безалкогольный all Inclusive. По сведениям издания, суть предлагаемой модели в том, чтобы дать отдыхающим в отеле возможность выбора между классическим "все включено" и "безалкогольным" – для тех, кто не употребляет спиртного и не хочет за него платить, покупая тур.
"Турецкие курорты могут потерять часть клиентов, которые выбирают отдых с алкоголем. Это может привести к необходимости адаптации и улучшения других аспектов обслуживания и организации досуга. Возможно, цена на отдых на таких курортах может уменьшиться, так как алкоголь является значительной частью расходов, или, наоборот, может вырасти из-за дополнительных услуг и улучшенного сервиса", - заявил собеседник агентства.
Ряд представителей туриндустрии Турции время от времени заявляет о необходимости отказа от системы "все включено". Руководитель Профессиональной ассоциации менеджеров отелей (POYD) Хакан Саатчиоглу утверждал в октябре, что турецкие отели могут терять порядка 600 тысяч лир (более 17 тысяч долларов) в месяц из расчета на тысячу гостей вследствие того, что они склонны набирать больше, чем могут съесть.
Сокращения отелей в Турции, работающих по концепции "все включено" (all inclusive), в летнем сезоне не будет, а российские туроператоры расширяют ассортимент гостиниц такого формата, сообщали в январе в Российском союзе туриндустрии (РСТ).
При этом вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян ранее в интервью РИА Новости заявлял, что если Турция решит отказаться от системы "все включено" (all inclusive) в отелях, то для туриндустрии страны это будет катастрофическим шагом - отдых там потеряет экономический смысл.
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бизнес, туризм, турция, анталья, российский союз туриндустрии, атор
Бизнес, Туризм, Экономика, ТУРЦИЯ, Анталья, Российский союз туриндустрии, АТОР
Источник рассказал о последствиях отмены системы "все включено" в Турции
Источник: "все включено" на турецких курортах может привести к потере части клиентов
АНКАРА, 29 апр - ПРАЙМ. Введение "безалкогольного" формата системы "все включено" (аll inclusive) на турецких курортах может привести к потере части клиентов на фоне растущей конкуренции, заявил РИА Новости источник на туристическом рынке в Анталье.
Ранее туристический портал TourDom.ru со ссылкой на представителей рынка сообщил, что в Турции собираются опробовать еще один вариант системы "все включено" – безалкогольный all Inclusive. По сведениям издания, суть предлагаемой модели в том, чтобы дать отдыхающим в отеле возможность выбора между классическим "все включено" и "безалкогольным" – для тех, кто не употребляет спиртного и не хочет за него платить, покупая тур.
"Турецкие курорты могут потерять часть клиентов, которые выбирают отдых с алкоголем. Это может привести к необходимости адаптации и улучшения других аспектов обслуживания и организации досуга. Возможно, цена на отдых на таких курортах может уменьшиться, так как алкоголь является значительной частью расходов, или, наоборот, может вырасти из-за дополнительных услуг и улучшенного сервиса", - заявил собеседник агентства.
Ряд представителей туриндустрии Турции время от времени заявляет о необходимости отказа от системы "все включено". Руководитель Профессиональной ассоциации менеджеров отелей (POYD) Хакан Саатчиоглу утверждал в октябре, что турецкие отели могут терять порядка 600 тысяч лир (более 17 тысяч долларов) в месяц из расчета на тысячу гостей вследствие того, что они склонны набирать больше, чем могут съесть.
Сокращения отелей в Турции, работающих по концепции "все включено" (all inclusive), в летнем сезоне не будет, а российские туроператоры расширяют ассортимент гостиниц такого формата, сообщали в январе в Российском союзе туриндустрии (РСТ).
При этом вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян ранее в интервью РИА Новости заявлял, что если Турция решит отказаться от системы "все включено" (all inclusive) в отелях, то для туриндустрии страны это будет катастрофическим шагом - отдых там потеряет экономический смысл.