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"Огонь по своим". СМИ выяснили, что случилось с украинскими ВВС
"Огонь по своим". СМИ выяснили, что случилось с украинскими ВВС - 29.04.2025, ПРАЙМ
"Огонь по своим". СМИ выяснили, что случилось с украинскими ВВС
Вооруженные силы Украины столкнулись с серьезными потерями в воздухе из-за дружеского огня по своим же самолетам, сказано в публикации издания Military Watch... | 29.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-29T13:06+0300
2025-04-29T13:06+0300
2025-04-29T13:06+0300
спецоперация на украине
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МОСКВА, 29 апр - ПРАЙМ. Вооруженные силы Украины столкнулись с серьезными потерями в воздухе из-за дружеского огня по своим же самолетам, сказано в публикации издания Military Watch Magazine."Украинский парк боевых самолетов понес значительные потери от огня по своим на протяжении всего конфликта", — отмечается в материале.Авторы публикации также обратили внимание, что парк самолетов Су-27 продолжает сокращаться, а пополнение остается маловероятным из-за отсутствия необходимых единиц у западных союзников Киева.В августе прошлого года украинские ВС признали потерю первого истребителя F-16. По данным газеты The Wall Street Journal, F-16 разбился из-за ошибки пилота, однако депутат Рады Марьяна Безуглая заявила, что самолет был сбит украинской ПВО ЗРК Patriot из-за нарушения координации между воинскими подразделениями.
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всу
Спецоперация на Украине, ВСУ
"Огонь по своим". СМИ выяснили, что случилось с украинскими ВВС
MWM: ВСУ несут значительные потери в воздухе из-за дружественного огня
МОСКВА, 29 апр - ПРАЙМ.
Вооруженные силы Украины столкнулись с серьезными потерями в воздухе из-за дружеского огня по своим же самолетам, сказано в публикации издания Military Watch Magazine
.
"Украинский парк боевых самолетов понес значительные потери от огня по своим на протяжении всего конфликта", — отмечается в материале.
Авторы публикации также обратили внимание, что парк самолетов Су-27 продолжает сокращаться, а пополнение остается маловероятным из-за отсутствия необходимых единиц у западных союзников Киева.
В августе прошлого года украинские ВС признали потерю первого истребителя F-16. По данным газеты The Wall Street Journal, F-16 разбился из-за ошибки пилота, однако депутат Рады Марьяна Безуглая заявила, что самолет был сбит украинской ПВО ЗРК Patriot из-за нарушения координации между воинскими подразделениями.
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