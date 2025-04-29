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"Огонь по своим". СМИ выяснили, что случилось с украинскими ВВС - 29.04.2025, ПРАЙМ
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"Огонь по своим". СМИ выяснили, что случилось с украинскими ВВС
"Огонь по своим". СМИ выяснили, что случилось с украинскими ВВС - 29.04.2025, ПРАЙМ
"Огонь по своим". СМИ выяснили, что случилось с украинскими ВВС
Вооруженные силы Украины столкнулись с серьезными потерями в воздухе из-за дружеского огня по своим же самолетам, сказано в публикации издания Military Watch... | 29.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-29T13:06+0300
2025-04-29T13:06+0300
спецоперация на украине
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МОСКВА, 29 апр - ПРАЙМ. Вооруженные силы Украины столкнулись с серьезными потерями в воздухе из-за дружеского огня по своим же самолетам, сказано в публикации издания Military Watch Magazine."Украинский парк боевых самолетов понес значительные потери от огня по своим на протяжении всего конфликта", — отмечается в материале.Авторы публикации также обратили внимание, что парк самолетов Су-27 продолжает сокращаться, а пополнение остается маловероятным из-за отсутствия необходимых единиц у западных союзников Киева.В августе прошлого года украинские ВС признали потерю первого истребителя F-16. По данным газеты The Wall Street Journal, F-16 разбился из-за ошибки пилота, однако депутат Рады Марьяна Безуглая заявила, что самолет был сбит украинской ПВО ЗРК Patriot из-за нарушения координации между воинскими подразделениями.
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всу
Спецоперация на Украине, ВСУ
13:06 29.04.2025
 
"Огонь по своим". СМИ выяснили, что случилось с украинскими ВВС

MWM: ВСУ несут значительные потери в воздухе из-за дружественного огня

© РИА Новости . Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа пушки 2А36 "Гиацинт-Б" ЦВО на Красноармейском направлении СВО
Боевая работа пушки 2А36 Гиацинт-Б ЦВО на Красноармейском направлении СВО - ПРАЙМ, 1920, 29.04.2025
© РИА Новости . Станислав Красильников
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МОСКВА, 29 апр - ПРАЙМ. Вооруженные силы Украины столкнулись с серьезными потерями в воздухе из-за дружеского огня по своим же самолетам, сказано в публикации издания Military Watch Magazine.
"Украинский парк боевых самолетов понес значительные потери от огня по своим на протяжении всего конфликта", — отмечается в материале.
Авторы публикации также обратили внимание, что парк самолетов Су-27 продолжает сокращаться, а пополнение остается маловероятным из-за отсутствия необходимых единиц у западных союзников Киева.
В августе прошлого года украинские ВС признали потерю первого истребителя F-16. По данным газеты The Wall Street Journal, F-16 разбился из-за ошибки пилота, однако депутат Рады Марьяна Безуглая заявила, что самолет был сбит украинской ПВО ЗРК Patriot из-за нарушения координации между воинскими подразделениями.
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