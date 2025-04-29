https://1prime.ru/20250429/wsj-857112681.html

"В ближайшие месяцы". WSJ выяснила, с чем столкнутся ВСУ в зоне СВО

"В ближайшие месяцы". WSJ выяснила, с чем столкнутся ВСУ в зоне СВО - 29.04.2025, ПРАЙМ

"В ближайшие месяцы". WSJ выяснила, с чем столкнутся ВСУ в зоне СВО

В течение предстоящих месяцев ВСУ останутся без артиллерийских боеприпасов, поставляемых Соединенными Штатами. Такое мнение выразил военный аналитик из Австрии... | 29.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-29T09:26+0300

2025-04-29T09:26+0300

2025-04-29T09:26+0300

спецоперация на украине

запад

всу

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МОСКВА, 29 апр - ПРАЙМ. В течение предстоящих месяцев ВСУ останутся без артиллерийских боеприпасов, поставляемых Соединенными Штатами. Такое мнение выразил военный аналитик из Австрии Франц-Штефан Гади, его цитирует Wall Street Journal."По словам Гади, в ближайшие несколько месяцев американские боеприпасы, скорее всего, закончатся, и маловероятно, что республиканцы одобрят новый пакет помощи для Киева", — сказано в тексте публикации.В издании заметили, что в связи с этим, украинцам придется снизить темп стрельбы и защищать свои позиции будет гораздо сложнее. Гади также предположил, что республиканцы не одобрят новый пакет помощи Киеву, что приведет к нехватке американских боеприпасов.Бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев больше не может полагаться на США даже в среднесрочной перспективе.

https://1prime.ru/20250425/vsu-857014187.html

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запад, всу