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"В ближайшие месяцы". WSJ выяснила, с чем столкнутся ВСУ в зоне СВО - 29.04.2025, ПРАЙМ
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"В ближайшие месяцы". WSJ выяснила, с чем столкнутся ВСУ в зоне СВО
"В ближайшие месяцы". WSJ выяснила, с чем столкнутся ВСУ в зоне СВО - 29.04.2025, ПРАЙМ
"В ближайшие месяцы". WSJ выяснила, с чем столкнутся ВСУ в зоне СВО
В течение предстоящих месяцев ВСУ останутся без артиллерийских боеприпасов, поставляемых Соединенными Штатами. Такое мнение выразил военный аналитик из Австрии... | 29.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-29T09:26+0300
2025-04-29T09:26+0300
спецоперация на украине
запад
всу
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МОСКВА, 29 апр - ПРАЙМ. В течение предстоящих месяцев ВСУ останутся без артиллерийских боеприпасов, поставляемых Соединенными Штатами. Такое мнение выразил военный аналитик из Австрии Франц-Штефан Гади, его цитирует Wall Street Journal."По словам Гади, в ближайшие несколько месяцев американские боеприпасы, скорее всего, закончатся, и маловероятно, что республиканцы одобрят новый пакет помощи для Киева", — сказано в тексте публикации.В издании заметили, что в связи с этим, украинцам придется снизить темп стрельбы и защищать свои позиции будет гораздо сложнее. Гади также предположил, что республиканцы не одобрят новый пакет помощи Киеву, что приведет к нехватке американских боеприпасов.Бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев больше не может полагаться на США даже в среднесрочной перспективе.
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запад, всу
Спецоперация на Украине, ЗАПАД, ВСУ
09:26 29.04.2025
 
"В ближайшие месяцы". WSJ выяснила, с чем столкнутся ВСУ в зоне СВО

WSJ: в ближайшие месяцы у ВСУ закончатся артиллерийские боеприпасы из США

© РИА Новости . Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа расчета гаубицы Д-30 группировки "Запад" на Краснолиманском направлении
Боевая работа расчета гаубицы Д-30 группировки Запад на Краснолиманском направлении - ПРАЙМ, 1920, 29.04.2025
© РИА Новости . Станислав Красильников
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МОСКВА, 29 апр - ПРАЙМ. В течение предстоящих месяцев ВСУ останутся без артиллерийских боеприпасов, поставляемых Соединенными Штатами. Такое мнение выразил военный аналитик из Австрии Франц-Штефан Гади, его цитирует Wall Street Journal.
"По словам Гади, в ближайшие несколько месяцев американские боеприпасы, скорее всего, закончатся, и маловероятно, что республиканцы одобрят новый пакет помощи для Киева", — сказано в тексте публикации.
В издании заметили, что в связи с этим, украинцам придется снизить темп стрельбы и защищать свои позиции будет гораздо сложнее. Гади также предположил, что республиканцы не одобрят новый пакет помощи Киеву, что приведет к нехватке американских боеприпасов.
Бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев больше не может полагаться на США даже в среднесрочной перспективе.
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