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В Авто.ру подсчитали средний размер скидки на новый автомобиль

В Авто.ру подсчитали средний размер скидки на новый автомобиль - 30.04.2025, ПРАЙМ

В Авто.ру подсчитали средний размер скидки на новый автомобиль

По итогам первого квартала текущего года медианный размер скидки, которую официальные дилеры готовы предоставить покупателю нового автомобиля, достиг 21%. В... | 30.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-30T07:00+0300

2025-04-30T07:00+0300

2025-04-30T07:00+0300

россия

авто

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МОСКВА, 30 апр - ПРАЙМ. По итогам первого квартала текущего года медианный размер скидки, которую официальные дилеры готовы предоставить покупателю нового автомобиля, достиг 21%. В целом предложения, снижающие конечную стоимость, доступны для 91% дилерских объявлений.Согласно оценке Авто.ру, на рынке новых автомобилей наблюдается тенденция к усилению "рынка клиента", что проявляется в активном предложении специальных условий покупки. В первом квартале медианный размер скидки, который включает бонусы за оформление кредита, страховку и трейд-ин, достиг 21%. По некоторым предложениям скидка достигала 50% от полной стоимости автомобиля. Так, медианный размер скидки за оформление кредита составил 11%, за трейд-ин — 7%, а за полис каско — 2%.Среди десяти регионов России с наибольшими продажами новых автомобилей в первые три месяца 2025 года самый высокий медианный размер скидки зафиксирован в Санкт-Петербурге и Москве — 24% и 23% соответственно. В то же время самая низкая медианная скидка была зафиксирована в Республике Башкортостан (15%), Ростовской области (16%) и Республике Татарстан (19%). Максимальный размер скидки в большинстве регионов был близок к общероссийскому уровню, однако в трех регионах наблюдалось заметное отклонение: в Самарской области он составил 39%, в Ростовской — 41%, а в Свердловской — 44%."При поиске предложения с максимальной выгодой стоит обратить внимание на автомобили прошлого года. Их ещё достаточно много в общем объеме объявлений, поэтому дилеры готовы идти на значительные уступки, помимо скидок за оформление отдельных финансовых продуктов", — прокомментировал Сергей Игнатов, руководитель отдела по работе с ключевыми клиентами Авто.ру.Специалисты сервиса изучили объявления, размещенные на "Авто.ру" в первом квартале, и определили структуру скидок на самые продаваемые отечественные и иностранные модели новых автомобилей в текущем году. Для Lada Granta и Niva Travel медианная скидка составила 19%, а для Lada Vesta — на один процент больше. При этом на Lada Niva Travel был зафиксирован минимальный из всей шестёрки максимальный размер скидки — 34%. Среди иностранных моделей медианная скидка составила: 17% для Haval Jolion, 26% для Chery Tiggo 4 Pro и 27% для Chery Tiggo 7 Pro Max.

https://1prime.ru/20250428/lada-857095995.html

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россия, авто, эксклюзив