https://1prime.ru/20250430/avto-857161789.html

Прибыль Volkswagen в I квартале сократилась в 1,8 раза

Прибыль Volkswagen в I квартале сократилась в 1,8 раза - 30.04.2025, ПРАЙМ

Прибыль Volkswagen в I квартале сократилась в 1,8 раза

Приходящаяся на акционеров прибыль после налогообложения крупнейшего европейского автомобильного концерна Volkswagen Group за прошлый квартал сократилась в 1,8... | 30.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-30T11:01+0300

2025-04-30T11:01+0300

2025-04-30T11:01+0300

экономика

бизнес

европа

москва

азиатско-тихоокеанский регион

volkswagen

авто

https://cdnn.1prime.ru/img/82894/75/828947522_0:285:5472:3363_1920x0_80_0_0_2578e087dcd067e224b5052796985122.jpg

МОСКВА, 30 апр - ПРАЙМ. Приходящаяся на акционеров прибыль после налогообложения крупнейшего европейского автомобильного концерна Volkswagen Group за прошлый квартал сократилась в 1,8 раза по сравнению с аналогичным периодом годом ранее и составила 1,831 миллиарда евро, говорится в финансовой отчетности компании. Операционная прибыль за отчетный период составила 2,873 миллиарда евро, уменьшившись в 1,6 раза год к году. Компания отмечает негативный эффект в 1,1 миллиарда евро в связи с препятствиями в Европе, связанными с выбросами углерода в атмосферу Земли, реструктуризацией, судебными разбирательствами и импортными пошлинами. Разводненная прибыль на обыкновенную акцию снизилась до 3,63 евро с 6,43 евро годом ранее. Выручка за квартал снизилась на 2,8% в годовом выражении, до 77,558 миллиарда евро. Продажи автомобилей группы Volkswagen за квартал выросли на 0,9% - до 2,1 миллиона машин, в том числе в странах Европы и на других рынках продажи выросли на 3,7%, до 1,032 миллиона, в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) - снизились на 4,4% год к году, до 719 тысяч, говорится в сообщении. Производство компании в первом квартале снизилось на 3,2% год к году, до 2,194 миллиона машин. Компания отмечает, что возможное влияние на финансовые показатели со стороны импортных пошлин США пока не включено в прогноз из-за сложности оценки. В то же время Volkswagen ожидает, что замедление инфляции в крупных странах и ослабление монетарной политики, как ожидается, поддержит потребительский спрос, при этом риски будут исходить от усиливающейся фрагментации мировой экономики и протекционистских тенденций. Volkswagen - немецкий автомобильный концерн со штаб-квартирой в городе Вольфсбурге. Один из ведущих мировых и европейских автопроизводителей. Компании принадлежат 115 заводов в 17 европейских странах и еще 10 странах в Северной и Южной Америке, Азии и Африке. По состоянию на конец марта штат компании составляет 671,5 тысячи сотрудников.

https://1prime.ru/20250407/rheinmetall--856453994.html

европа

москва

азиатско-тихоокеанский регион

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, европа, москва, азиатско-тихоокеанский регион, volkswagen, авто