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В Авито Авто рассказали о главных китайских автоновинках для России

В Авито Авто рассказали о главных китайских автоновинках для России - 30.04.2025, ПРАЙМ

В Авито Авто рассказали о главных китайских автоновинках для России

Главный редактор Журнала Авито Авто Алина Распопова рассказала пять главных фактов о Шанхайском мотор-шоу. | 30.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-30T13:00+0300

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2025-04-30T13:00+0300

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авито

авто

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МОСКВА, 30 апр - ПРАЙМ. Главный редактор Журнала Авито Авто Алина Распопова рассказала пять главных фактов о Шанхайском мотор-шоу.ОвербукингВ первый день открытия мотор-шоу для публики и участников рынка произошел настоящий коллапс. Оказалось, что билетов на выставку продали больше, чем способен вместить огромный выставочный комплекса Шанхай Экспо площадью 360 кв м. То есть, произошел овербукинг. Сама выставка проходит с 23 апреля по 2 мая, но в первые два дня пускали только прессу и блогеров. Такой давки и расстроенных гостей я не видела давно.О чем это говорит? Мотор-шоу до сих пор популярны в Китае: автобренды не только показывают свои новинки, но и собирают заказы на машины. Блогеры не просто делают обзоры, но также помогают собирать брендам предзаказы, рассказывая про их автомобили своей аудитории. Прямо там. И такие шоу в целом китайцы любят. Оттуда и такой ажиотаж. В Европе и США такие выставки уже не проходят – у брендов, которые терпят убытки из-за падения продаж, страдают из-за ужесточения экологических норм и натиска более дешевых китайских автомобилей, просто нет на них денег.Гибриды – главный трендСначала китайцы убедили весь мир, что будущее за электрокарами. Пару лет назад ведущие автопроизводители начали резко переключаться в Китае на выпуск "электричек". А потом оказалось, что зря. У европейцев и американцев не получилось догнать китайцев при производстве электрокаров по качеству. А сами электрокары оказывались еще и дороже китайских. В итоге китайцы в сегменте недорогих электричек полностью пересели на модели собственных марок. Проиграл в этой битве, например, Volkswagen, который годами оставался одним из лидеров на рынке: их электрички оказались значительно дороже и не такими технологичными. Провал случился и у Porsche, но по другой причине. Оказалось, что китайцы не хотят иностранные премиальные электрические спорткары. В Китае они ценят за классические бензиновые моторы.А в итоге растет спрос и продажи гибридов. Китайцы поняли, что это удобнее всего: они получают большие пробеги, нет риска разрядиться в пути, а стоят гибриды применю столько же, сколько и машины с ДВС. И опять всем приходится догонять.Главная новика для РоссииИх на самом деле несколько. Потому что главные новинки это те, которые к нам точно приедут или у которых есть потенциал у нас появиться. У Avatr это кроссовер 07 и фастбэк 12. Почему они? Avatr совсем недавно официально в Россию. И пока у нас продается только кроссовер Avatr11. Это технологичная марка с необычным дизайнов. И в компании уже подтвердили, что эти автомобили начнут заводить и к нам.По этой же причине назову гибридные кроссоверы гибридный кроссовер Tiggo 9 CSH и Voyah Free+. Обе компании работают в России, а Voyah даже запустил крупноузловую сборку в Липецке. Поэтому у каждой новинки бренда есть шанс добраться и до нас. Пока это только предположения.Точно подтвердили, что в Россию привезут:Changan CS75 Plus нового поколения с полным приводомДизельный пикап Changan Hunter PlusКроссоверы от нового для нас бренда Deepal: S05 и S07Пикап-кроссовер Nevo E07 – но тоже под брендом Deepal.На самом деле из Шанхая к нас приедет гораздо больше автомобилей. Просто в Китае любят растягивать интригу до последнего и решать все в последний момент.Меньше тачскринов, дизайн брутальнее, мощности большеВо многих моделях видим, что вернулись аналоговые кнопки. Некоторые бренды перестали прятать управление в тачпады: настраивать зеркала, температуру в салоне и регулировать звук мультимедиа можно с помощью крутилок.И еще важное в дизайне. Кроссоверы последнее время слились в дизайне с внедорожниками. Сразу понять, что перед тобой было просто нереально. Но теперь полноприводные внедорожники просто кричат о том, что на что они способны: это агрессивный дизайн, огромные колесные арки и бамперы.И еще про мощность. Раз становится больше гибридов, то и автомобили уже даже среднего класса могут прятать под капотом под 400 сил. А стоят недорого. Получается, что 1 лошадиная сила становится все дешевле и дешевле.Самый необычный автомобиль выставкиОгромный внедорожникGeely Galaxy Battleship. Его создали, как конкурента BYD Yangwang U8 – это он умеет плавать. Но Galaxy Battleship сможет еще больше. Машину научили не только плавать, но и выпрыгивать из песка или грязи на оффроуде.

https://1prime.ru/20250430/avto-857123204.html

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эксклюзив, авито, авто, китай