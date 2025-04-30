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"АвтоВАЗ" проведет модернизацию производства с 1 по 11 мая
"АвтоВАЗ" проведет модернизацию производства с 1 по 11 мая - 30.04.2025, ПРАЙМ
"АвтоВАЗ" проведет модернизацию производства с 1 по 11 мая
Крупнейший российский автопроизводитель "АвтоВАЗ" во время корпоративного отпуска с 5 по 7 мая, а также в период выходных и праздников с 1 по 4 и с 8 по 11 мая... | 30.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-30T13:03+0300
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МОСКВА, 30 апр - ПРАЙМ. Крупнейший российский автопроизводитель "АвтоВАЗ" во время корпоративного отпуска с 5 по 7 мая, а также в период выходных и праздников с 1 по 4 и с 8 по 11 мая проведет комплекс работ по модернизации производства, сообщила компания. "АвтоВАЗ" планирует провести комплекс работ по модернизации действующего производства и подготовке к выпуску новых моделей в период планового ежегодного единого корпоративного отпуска с 5 по 7 мая 2025 года, а также в течение выходных и государственных праздников с 1 по 4 и с 8 по 11 мая. Таким образом, запуск всех производственных линий после плановых работ запланирован на 12 мая", - говорится в сообщении. В рамках модернизации с 1 по 11 мая планируется выполнить более 9 тысяч различных работ, стоимость которых составит более 200 миллионов рублей. Работы пройдут на участке сборки Lada Iskra, в цехе окраски Vesta, а также в производстве двигателей. Будет проведена подготовка к производству кроссовера на платформе Vesta, запуск которого назначен на 2026 год. Также работы осуществят на других предприятиях группы - "Лада-Ижевск" и "ВИС-Авто". Значительная часть работ как на самом "АвтоВАЗе", так и на предприятиях-партнерах будет направлена на улучшение условий труда.
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бизнес, москва, автоваз, авто
Бизнес, МОСКВА, АвтоВАЗ, Авто
"АвтоВАЗ" проведет модернизацию производства с 1 по 11 мая
"АвтоВАЗ" планирует модернизировать производство с 1 по 11 мая
МОСКВА, 30 апр - ПРАЙМ. Крупнейший российский автопроизводитель "АвтоВАЗ" во время корпоративного отпуска с 5 по 7 мая, а также в период выходных и праздников с 1 по 4 и с 8 по 11 мая проведет комплекс работ по модернизации производства, сообщила компания.
"АвтоВАЗ" планирует провести комплекс работ по модернизации действующего производства и подготовке к выпуску новых моделей в период планового ежегодного единого корпоративного отпуска с 5 по 7 мая 2025 года, а также в течение выходных и государственных праздников с 1 по 4 и с 8 по 11 мая. Таким образом, запуск всех производственных линий после плановых работ запланирован на 12 мая", - говорится в сообщении.
В рамках модернизации с 1 по 11 мая планируется выполнить более 9 тысяч различных работ, стоимость которых составит более 200 миллионов рублей.
Работы пройдут на участке сборки Lada Iskra, в цехе окраски Vesta, а также в производстве двигателей. Будет проведена подготовка к производству кроссовера на платформе Vesta, запуск которого назначен на 2026 год.
Также работы осуществят на других предприятиях группы - "Лада-Ижевск" и "ВИС-Авто". Значительная часть работ как на самом "АвтоВАЗе", так и на предприятиях-партнерах будет направлена на улучшение условий труда.
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