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МЭР прогнозирует рост реальных доходов населения в 2025 году на 5,9%

МЭР прогнозирует рост реальных доходов населения в 2025 году на 5,9% - 30.04.2025, ПРАЙМ

МЭР прогнозирует рост реальных доходов населения в 2025 году на 5,9%

Реальные располагаемые доходы россиян в 2025 году увеличатся на 5,9%, говорится в опубликованных на сайте Минэкономразвития сценарных условиях развития... | 30.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-30T21:31+0300

2025-04-30T21:31+0300

2025-04-30T21:31+0300

экономика

реальные располагаемые доходы

минэкономразвития рф

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МОСКВА, 30 апр - ПРАЙМ. Реальные располагаемые доходы россиян в 2025 году увеличатся на 5,9%, говорится в опубликованных на сайте Минэкономразвития сценарных условиях развития экономики на 2026-2028 годы, которые были рассмотрены правительством. Реальные располагаемые денежные доходы - это доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на инфляцию. "Реальные располагаемые доходы одновременно увеличатся на 5,9%. Основной вклад внесут как заработные платы работников организаций, так и доходы от предпринимательской деятельности и доходы от собственности (прежде всего доходы по банковским вкладам). Значительное влияние также окажут меры комплексной социальной поддержки населению", - указано в документе. В 2026 году рост реальных располагаемых доходов замедлится до 4,6%, в 2027 году они вырастут на 3,4%, в 2028 году - на 3%. Что касается реальных зарплат, в 2025 году они вырастут на 6,8%, в 2026 году - на 5,7%, в 2027 году - на 4,1%, в 2028 году - на 3,2%. При этом среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций (до вычета налогов и включая премии) в текущем году составит 102,7 тысячи рублей, а к 2028 году увеличится до 132,9 тысячи рублей. В прошлом году реальные располагаемые доходы россиян выросли на 7,3%.

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реальные располагаемые доходы, минэкономразвития рф