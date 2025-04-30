Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Внебиржевой курс доллара опустился ниже 81 рубля - 30.04.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Курс доллара к рублю
https://1prime.ru/20250430/dollar-857163194.html
Внебиржевой курс доллара опустился ниже 81 рубля
Внебиржевой курс доллара опустился ниже 81 рубля - 30.04.2025, ПРАЙМ
Внебиржевой курс доллара опустился ниже 81 рубля
Расчетный курс доллара - ориентир для внебиржевого рынка - упал ниже 81 рубля впервые с 22 апреля, следует из данных торгов. | 30.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-30T11:22+0300
2025-04-30T11:28+0300
курс доллара к рублю
рынки
торги
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/16/855159932_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_4e9476df579a69237094874b9a6917a3.jpg
МОСКВА, 30 апр - ПРАЙМ. Расчетный курс доллара - ориентир для внебиржевого рынка - упал ниже 81 рубля впервые с 22 апреля, следует из данных торгов.К 11.22 мск курс доллара снижался на 25 копеек относительно предыдущего закрытия - до 80,93 рубля, минимума с 22 апреля.После приостановки торгов долларом на Московской бирже летом прошлого года по-настоящему репрезентативен для рубля только курс юаня, биржевые торги которым идут с 10.00 до 19.00 мск. Именно в эти часы возможен расчет курса доллара через курс доллара к юаню на форексе и курс юаня к рублю на Московской бирже. Этот кросс-курс и служит главным ориентиром для внебиржевых торгов американской валютой за рубли.
https://1prime.ru/20250429/dollar-857144035.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/16/855159932_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_cf740b50b8a467600e6c649db37666c9.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
рынки, торги
Курс доллара к рублю, Рынки, Торги
11:22 30.04.2025 (обновлено: 11:28 30.04.2025)
 
Внебиржевой курс доллара опустился ниже 81 рубля

Внебиржевой курс доллара опустился ниже 81 рубля впервые с 22 апреля

© РИА Новости . Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкКупюра доллара США
Купюра доллара США - ПРАЙМ, 1920, 30.04.2025
© РИА Новости . Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 30 апр - ПРАЙМ. Расчетный курс доллара - ориентир для внебиржевого рынка - упал ниже 81 рубля впервые с 22 апреля, следует из данных торгов.
К 11.22 мск курс доллара снижался на 25 копеек относительно предыдущего закрытия - до 80,93 рубля, минимума с 22 апреля.
После приостановки торгов долларом на Московской бирже летом прошлого года по-настоящему репрезентативен для рубля только курс юаня, биржевые торги которым идут с 10.00 до 19.00 мск. Именно в эти часы возможен расчет курса доллара через курс доллара к юаню на форексе и курс юаня к рублю на Московской бирже. Этот кросс-курс и служит главным ориентиром для внебиржевых торгов американской валютой за рубли.
Доллары: старые, новые и юани - ПРАЙМ, 1920, 29.04.2025
Крах доллара. Безопасной валюты больше нет
Вчера, 17:51
 
Курс доллара к рублюРынкиТорги
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала