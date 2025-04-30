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Внебиржевой курс доллара опустился ниже 81 рубля

Внебиржевой курс доллара опустился ниже 81 рубля - 30.04.2025, ПРАЙМ

Внебиржевой курс доллара опустился ниже 81 рубля

Расчетный курс доллара - ориентир для внебиржевого рынка - упал ниже 81 рубля впервые с 22 апреля, следует из данных торгов. | 30.04.2025, ПРАЙМ

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МОСКВА, 30 апр - ПРАЙМ. Расчетный курс доллара - ориентир для внебиржевого рынка - упал ниже 81 рубля впервые с 22 апреля, следует из данных торгов.К 11.22 мск курс доллара снижался на 25 копеек относительно предыдущего закрытия - до 80,93 рубля, минимума с 22 апреля.После приостановки торгов долларом на Московской бирже летом прошлого года по-настоящему репрезентативен для рубля только курс юаня, биржевые торги которым идут с 10.00 до 19.00 мск. Именно в эти часы возможен расчет курса доллара через курс доллара к юаню на форексе и курс юаня к рублю на Московской бирже. Этот кросс-курс и служит главным ориентиром для внебиржевых торгов американской валютой за рубли.

https://1prime.ru/20250429/dollar-857144035.html

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рынки, торги