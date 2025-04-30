https://1prime.ru/20250430/economist-857167878.html

Чиновники в США пытались помешать контактам Трампа с Путиным, пишут СМИ

Чиновники в США пытались помешать контактам Трампа с Путиным, пишут СМИ - 30.04.2025, ПРАЙМ

Чиновники в США пытались помешать контактам Трампа с Путиным, пишут СМИ

Неназванный американский чиновник заявил, что в ходе первого президентского срока Дональда Трампа должностные лица работали над тем, чтобы не позволить главе... | 30.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-30T12:10+0300

2025-04-30T12:10+0300

2025-04-30T12:10+0300

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МОСКВА, 30 апр - ПРАЙМ. Неназванный американский чиновник заявил, что в ходе первого президентского срока Дональда Трампа должностные лица работали над тем, чтобы не позволить главе Белого дома общаться с российским лидером Владимиром Путиным, пишет журнал Economist. "Половина нашей работы в ходе первого срока (Трампа - ред.) заключалась в том, чтобы не дать ему говорить с Путиным", - приводит издание слова чиновника. Трамп был 45-м президентом США в 2017-2021 годах и официально вступил в должность 47-го президента США 20 января 2025 года. Придя в Белый дом, он и его команда возобновили прямые контакты с Москвой, которые были прерваны администрацией Джо Байдена после начала специальной военной операции на Украине. В течение первых 100 дней своего второго срока Трамп провел телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным, в то время как российские и американские официальные лица встречались в Саудовской Аравии и Турции. Важной частью усилий по восстановлению дипломатических контактов являются также визиты спецпосланника президента США Стива Уиткоффа в Россию, а главы РФПИ, спецпредставителя президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилла Дмитриева - в Соединенные Штаты. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, каналы для диалога России и США восстановлены.

https://1prime.ru/20250430/tramp-857154208.html

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общество , сша, дональд трамп, владимир путин, джо байден