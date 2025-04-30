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Эксперт назвал главную проблему для россиян в Турции - 30.04.2025, ПРАЙМ
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Эксперт назвал главную проблему для россиян в Турции
Эксперт назвал главную проблему для россиян в Турции - 30.04.2025, ПРАЙМ
Эксперт назвал главную проблему для россиян в Турции
Только укрепления рубля может быть недостаточно для удешевления отдыха россиян в Турции – страна стала дорогой в мировом масштабе, заявил РИА Новости турецкий... | 30.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-30T06:15+0300
2025-04-30T06:15+0300
туризм
бизнес
экономика
турция
рф
египет
атор
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АНКАРА, 30 апр – ПРАЙМ. Только укрепления рубля может быть недостаточно для удешевления отдыха россиян в Турции – страна стала дорогой в мировом масштабе, заявил РИА Новости турецкий экономический обозреватель, главный редактор сайта экономических новостей tclira.com Тайлан Беюкшахин. Официальный курс доллара от ЦБ РФ, завершивший 2024 год на отметке в 101,68 рубля, к концу апреля стабилизировался в районе 81-82,5 рубля. А расчетный курс доллара, который является ориентиром для внебиржевого рынка, даже опускался ниже 80 рублей за доллар - впервые с 19 июня прошлого года. Как комментировал ранее в апреле РИА Новости метрдотель одного из популярных отелей в курортном районе Белек, укрепление рубля сделает Турцию более привлекательным направлением для российских туристов и снизит стоимость их отдыха на курортах республики. Глава Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе 15 апреля сообщала, что порядка 70% туров из российских городов в Турцию на май уже раскуплены, в том числе благодаря укреплению рубля. "Только укрепление российского рубля может оказаться недостаточным для россиян. Ведь главная проблема - это высокие цены в Турции и стоимость турецкой лиры по отношению к обменным курсам. Из-за того, что обменные курсы растут не так сильно, как инфляция, отели в Турции стали дорогими в мировом масштабе. Туристы, приезжающие в Турцию, стали обращаться к альтернативным маршрутам, таким как Египет, Греция и Дальний Восток. Отели, не желающие терять туристов, также начали снижать качество обслуживания, чтобы сократить расходы. В итоге турецкий туристический сектор снова оказался в проигрыше", - заявил эксперт. Турецкий министр культуры и туризма Мехмет Нури Эрсой 5 марта 2025 года заявил, что власти в Анкаре ожидают в этом году более 7 миллионов россиян, аналогичное количество туристов ждут и из Германии. В 2019 году был установлен рекорд: тогда Турцию посетили более 7 миллионов россиян. В 2024 году РФ лидировала по числу посетивших республику туристов, в стране побывали более 6,7 миллиона россиян.
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192
40
192
40
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1
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4.7
96
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40
192
40
туризм, бизнес, турция, рф, египет, атор
Туризм, Бизнес, Экономика, ТУРЦИЯ, РФ, ЕГИПЕТ, АТОР
06:15 30.04.2025
 
Эксперт назвал главную проблему для россиян в Турции

Эксперт Беюкшахин: только укрепления рубля может удешевить отдых россиян в Турции

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АНКАРА, 30 апр – ПРАЙМ. Только укрепления рубля может быть недостаточно для удешевления отдыха россиян в Турции – страна стала дорогой в мировом масштабе, заявил РИА Новости турецкий экономический обозреватель, главный редактор сайта экономических новостей tclira.com Тайлан Беюкшахин.
Официальный курс доллара от ЦБ РФ, завершивший 2024 год на отметке в 101,68 рубля, к концу апреля стабилизировался в районе 81-82,5 рубля. А расчетный курс доллара, который является ориентиром для внебиржевого рынка, даже опускался ниже 80 рублей за доллар - впервые с 19 июня прошлого года. Как комментировал ранее в апреле РИА Новости метрдотель одного из популярных отелей в курортном районе Белек, укрепление рубля сделает Турцию более привлекательным направлением для российских туристов и снизит стоимость их отдыха на курортах республики.
Глава Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе 15 апреля сообщала, что порядка 70% туров из российских городов в Турцию на май уже раскуплены, в том числе благодаря укреплению рубля.
"Только укрепление российского рубля может оказаться недостаточным для россиян. Ведь главная проблема - это высокие цены в Турции и стоимость турецкой лиры по отношению к обменным курсам. Из-за того, что обменные курсы растут не так сильно, как инфляция, отели в Турции стали дорогими в мировом масштабе. Туристы, приезжающие в Турцию, стали обращаться к альтернативным маршрутам, таким как Египет, Греция и Дальний Восток. Отели, не желающие терять туристов, также начали снижать качество обслуживания, чтобы сократить расходы. В итоге турецкий туристический сектор снова оказался в проигрыше", - заявил эксперт.
Турецкий министр культуры и туризма Мехмет Нури Эрсой 5 марта 2025 года заявил, что власти в Анкаре ожидают в этом году более 7 миллионов россиян, аналогичное количество туристов ждут и из Германии. В 2019 году был установлен рекорд: тогда Турцию посетили более 7 миллионов россиян. В 2024 году РФ лидировала по числу посетивших республику туристов, в стране побывали более 6,7 миллиона россиян.
 
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