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Бюджетные послабления для плана милитаризации запросили 12 стран ЕС

Бюджетные послабления для плана милитаризации запросили 12 стран ЕС - 30.04.2025, ПРАЙМ

Бюджетные послабления для плана милитаризации запросили 12 стран ЕС

Двенадцать стран Евросоюза, включая Германию, Венгрию, Грецию, Финляндию и Польшу, подали в Еврокомиссию запрос на предоставление бюджетных послаблений в... | 30.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-30T22:51+0300

2025-04-30T22:51+0300

2025-04-30T22:51+0300

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БРЮССЕЛЬ, 30 апр - ПРАЙМ. Двенадцать стран Евросоюза, включая Германию, Венгрию, Грецию, Финляндию и Польшу, подали в Еврокомиссию запрос на предоставление бюджетных послаблений в соответствии с новой оборонной стратегией для увеличения своих оборонных расходов, говорится в заявлении ЕК. "На сегодняшний день 12 государств-членов подали письменный запрос в Еврокомиссию об активации национального положения об освобождении от обязательств в рамках пакта стабильности и роста в соответствии с оборонной стратегией ReArm Europe, представленной в марте 2025 года. Это Бельгия, Дания, Эстония, Финляндия, Германия, Греция, Венгрия, Латвия, Польша, Португалия, Словакия и Словения", - указывается в документе. В ЕК уточнили, что ожидают подачи таких заявок и от других стран сообщества. Ожидается, что бюджетные послабления позволят странам ЕС высвободить значительные средства на увеличение оборонных расходов в соответствии с планом главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен по милитаризации Европы. Теперь Еврокомиссия должна рассмотреть поданные заявки, решение позднее примет Совет ЕС. Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выступила с предложением о привлечении 800 миллиардов евро в течение четырех лет для финансирования плана "перевооружения Европы". Большую часть средств предлагается привлекать из бюджетов европейских государств (порядка 650 миллиардов), еще 150 миллиардов задействуют в виде кредитов. Еврокомиссия при этом предоставит бюджетные послабления для стран ЕС, а также перенаправит на военные расходы средства, предусмотренные на развитие регионов. Лидеры стран ЕС на внеочередном саммите в Брюсселе 6 марта согласовали этот план ЕК и поручили подготовить детальные предложения. Глава Еврокомиссии также заявила, что стратегия предусматривает увеличение расходов стран Евросоюза на оборону на 1,5% ВВП. По ее словам, расходы государств-членов на оборону с 2021 года выросли более чем на 31%, но этого недостаточно, поскольку, как утверждает Фон дер Ляйен, "это ниже, чем у США, России и Китая". Восстановление европейской обороны, по замыслу Еврокомиссии, потребует огромных инвестиций, как государственных, так и частных, в течение длительного периода.

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урсула фон дер ляйен, ес, ек, оружие, впк