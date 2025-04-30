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ЕС готовит план "Б" по санкциям, если США покинут переговоры по Украине
ЕС готовит план "Б" по санкциям, если США покинут переговоры по Украине - 30.04.2025, ПРАЙМ
ЕС готовит план "Б" по санкциям, если США покинут переговоры по Украине
Евросоюз готовит план "Б" по сохранению санкций против России на случай, если США выйдут из мирных переговоров по Украине, заявила глава дипломатии ЕС Кая... | 30.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-30T22:27+0300
2025-04-30T22:27+0300
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МОСКВА, 30 апр - ПРАЙМ. Евросоюз готовит план "Б" по сохранению санкций против России на случай, если США выйдут из мирных переговоров по Украине, заявила глава дипломатии ЕС Кая Каллас в интервью изданию Financial Times."ЕС готовит "план Б", чтобы сохранить экономические санкции против России, если администрация Трампа откажется от мирных переговоров по Украине и попытается сблизиться с Москвой", - пишет издание Financial Times, ссылаясь на слова Каллас.По словам главы дипломатии ЕС, американская сторона якобы раздумывает, стоит ли ей выйти из процесса украинского урегулирования из-за его сложности. В то же время Каллас выразила мнение, что ЕС необходимо работать в складывающихся обстоятельствах и не стоит концентрироваться на "плане Б" слишком сильно, чтобы не спровоцировать радикальный разворот ситуации.По информации издания, Каллас добавила, что ведутся переговоры с Вашингтоном и другими международными партнерами, чтобы гарантировать "сохранение режима западных санкций" в отношении России. Как подчеркнула газета, Каллас признала, что в контексте оказания военной помощи Украине Европе "будет сложнее заполнить пробел, если американцы уйдут".Каллас также указала, что "план Б" учитывает возможность блокировки Венгрией продления санкционного режима ЕС против России в июле.Ранее издание Politico со ссылкой на неназванных дипломатов сообщало, что ряд стран ЕС разрабатывают способ принять санкции против России без одобрения со стороны Венгрии.В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
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украина, кая каллас, ес, сша, санкции против рф
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, Кая Каллас, ЕС, США, санкции против РФ
ЕС готовит план "Б" по санкциям, если США покинут переговоры по Украине
Каллас: ЕС готовит план "Б" по санкциям против РФ, если США покинут переговоры по Украине
МОСКВА, 30 апр - ПРАЙМ. Евросоюз готовит план "Б" по сохранению санкций против России на случай, если США выйдут из мирных переговоров по Украине, заявила глава дипломатии ЕС Кая Каллас в интервью изданию Financial Times.
"ЕС готовит "план Б", чтобы сохранить экономические санкции против России, если администрация Трампа откажется от мирных переговоров по Украине и попытается сблизиться с Москвой", - пишет издание Financial Times, ссылаясь на слова Каллас.
По словам главы дипломатии ЕС, американская сторона якобы раздумывает, стоит ли ей выйти из процесса украинского урегулирования из-за его сложности. В то же время Каллас выразила мнение, что ЕС необходимо работать в складывающихся обстоятельствах и не стоит концентрироваться на "плане Б" слишком сильно, чтобы не спровоцировать радикальный разворот ситуации.
СМИ узнали о решении ЕС в отношении авиационных санкций против России
По информации издания, Каллас добавила, что ведутся переговоры с Вашингтоном и другими международными партнерами, чтобы гарантировать "сохранение режима западных санкций" в отношении России. Как подчеркнула газета, Каллас признала, что в контексте оказания военной помощи Украине Европе "будет сложнее заполнить пробел, если американцы уйдут".
Каллас также указала, что "план Б" учитывает возможность блокировки Венгрией продления санкционного режима ЕС против России в июле.
Ранее издание Politico со ссылкой на неназванных дипломатов сообщало, что ряд стран ЕС разрабатывают способ принять санкции против России без одобрения со стороны Венгрии.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.