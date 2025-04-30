https://1prime.ru/20250430/gaz-857194107.html

МЭР РФ ждет роста экспорта газа по трубе на 1,1%, до 120 млрд кубов

МЭР РФ ждет роста экспорта газа по трубе на 1,1%, до 120 млрд кубов - 30.04.2025, ПРАЙМ

МЭР РФ ждет роста экспорта газа по трубе на 1,1%, до 120 млрд кубов

Минэкономразвития ожидает экспорт трубопроводного газа из России в 2025 году на уровне 120 миллиардов кубометров против 118,7 миллиарда годом ранее, или рост на | 30.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-30T21:20+0300

2025-04-30T21:20+0300

2025-04-30T21:20+0300

энергетика

газ

россия

экспорт газа

минэкономразвития рф

https://cdnn.1prime.ru/img/83085/05/830850582_0:416:2902:2048_1920x0_80_0_0_b0d09269519b11d0fd13b85ccc4cf9e9.jpg

МОСКВА, 30 апр - ПРАЙМ. Минэкономразвития ожидает экспорт трубопроводного газа из России в 2025 году на уровне 120 миллиардов кубометров против 118,7 миллиарда годом ранее, или рост на 1,1%, говорится в опубликованных на сайте министерства сценарных условиях, которые были рассмотрены правительством. Согласно как базовому, так и консервативному прогнозу, поставки газа из России по трубопроводам в 2025 году составят 120 миллиардов кубометров. Этот экспорт в прошлом году составил 118,7 миллиарда кубометров. Минэкономразвития также ожидает, что по обоим прогнозам экспорт трубопроводного газа из России в 2026 году будет еще выше - 126 миллиардов кубометров, при этом в 2027 году снизится до 122 миллиардов, а в 2028 году - до 117 миллиардов кубометров.

https://1prime.ru/20250430/gaz-857193856.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

газ, россия, экспорт газа, минэкономразвития рф