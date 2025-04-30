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МЭР РФ ждет роста экспорта газа по трубе на 1,1%, до 120 млрд кубов - 30.04.2025, ПРАЙМ
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МЭР РФ ждет роста экспорта газа по трубе на 1,1%, до 120 млрд кубов
МЭР РФ ждет роста экспорта газа по трубе на 1,1%, до 120 млрд кубов - 30.04.2025, ПРАЙМ
МЭР РФ ждет роста экспорта газа по трубе на 1,1%, до 120 млрд кубов
Минэкономразвития ожидает экспорт трубопроводного газа из России в 2025 году на уровне 120 миллиардов кубометров против 118,7 миллиарда годом ранее, или рост на | 30.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-30T21:20+0300
2025-04-30T21:20+0300
энергетика
газ
россия
экспорт газа
минэкономразвития рф
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МОСКВА, 30 апр - ПРАЙМ. Минэкономразвития ожидает экспорт трубопроводного газа из России в 2025 году на уровне 120 миллиардов кубометров против 118,7 миллиарда годом ранее, или рост на 1,1%, говорится в опубликованных на сайте министерства сценарных условиях, которые были рассмотрены правительством. Согласно как базовому, так и консервативному прогнозу, поставки газа из России по трубопроводам в 2025 году составят 120 миллиардов кубометров. Этот экспорт в прошлом году составил 118,7 миллиарда кубометров. Минэкономразвития также ожидает, что по обоим прогнозам экспорт трубопроводного газа из России в 2026 году будет еще выше - 126 миллиардов кубометров, при этом в 2027 году снизится до 122 миллиардов, а в 2028 году - до 117 миллиардов кубометров.
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газ, россия, экспорт газа, минэкономразвития рф
Энергетика, Газ, РОССИЯ, экспорт газа, Минэкономразвития РФ
21:20 30.04.2025
 
МЭР РФ ждет роста экспорта газа по трубе на 1,1%, до 120 млрд кубов

Минэкономразвития РФ ждет роста экспорта газа по трубе в 2025 г на 1,1%, до 120 млрд кубов

© РИА Новости . Алексей Дружинин | Перейти в медиабанкЦеремония официального открытия газопровода "Турецкий поток"
Церемония официального открытия газопровода Турецкий поток - ПРАЙМ, 1920, 30.04.2025
© РИА Новости . Алексей Дружинин
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МОСКВА, 30 апр - ПРАЙМ. Минэкономразвития ожидает экспорт трубопроводного газа из России в 2025 году на уровне 120 миллиардов кубометров против 118,7 миллиарда годом ранее, или рост на 1,1%, говорится в опубликованных на сайте министерства сценарных условиях, которые были рассмотрены правительством.
Согласно как базовому, так и консервативному прогнозу, поставки газа из России по трубопроводам в 2025 году составят 120 миллиардов кубометров. Этот экспорт в прошлом году составил 118,7 миллиарда кубометров.
Минэкономразвития также ожидает, что по обоим прогнозам экспорт трубопроводного газа из России в 2026 году будет еще выше - 126 миллиардов кубометров, при этом в 2027 году снизится до 122 миллиардов, а в 2028 году - до 117 миллиардов кубометров.
%Танкер-газовоз - ПРАЙМ, 1920, 30.04.2025
МЭР РФ ждет снижения цены экспорта газа в дальнее зарубежье на 0,5%
21:15
 
ЭнергетикаГазРОССИЯэкспорт газаМинэкономразвития РФ
 
 
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