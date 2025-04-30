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Индексация оптовых цен на газ в РФ с июля 2026 года планируется на 10,6% - 30.04.2025, ПРАЙМ
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Индексация оптовых цен на газ в РФ с июля 2026 года планируется на 10,6%
Индексация оптовых цен на газ в РФ с июля 2026 года планируется на 10,6% - 30.04.2025, ПРАЙМ
Индексация оптовых цен на газ в РФ с июля 2026 года планируется на 10,6%
Индексация оптовых цен на газ для всех категорий потребителей в РФ с 1 июля 2026 года планируется на уровне 10,6% в связи с обеспечением решений для надежности... | 30.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-30T21:33+0300
2025-04-30T21:33+0300
энергетика
газ
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МОСКВА, 30 апр - ПРАЙМ. Индексация оптовых цен на газ для всех категорий потребителей в РФ с 1 июля 2026 года планируется на уровне 10,6% в связи с обеспечением решений для надежности поставок, реализацией программ социальной газификации и соединением новых регионов России с Единой системой газоснабжения, следует из опубликованных на сайте Минэкономразвития сценарных условий на 2026-2028 годы, которые были рассмотрены правительством. Так, с 1 июля 2026 года предлагается повысить оптовые цены на газ для всех категорий потребителей, исключая населения на 10,6% (в прошлом сентябрьском прогнозе министерства предполагался рост тарифа на 4,3%), оптовые цены для населения - на 10,6% (против 4,3% в прошлом прогнозе), тариф на транспортировку газа по распредгазопроводам - на 12,6% (против 9,3%). "В соответствии с принятыми долгосрочными решениями, направленными на обеспечение надежности поставок природного газа всем категориям потребителей, а также продолжением реализации программ социальной газификации и соединения новых регионов с Единой системой газоснабжения индексация оптовых цен на газ для всех категорий потребителей в 2026-2028 годах будет увеличена на 3 п.п. сверх прогнозной инфляции. С учетом переоценки инфляции индексация оптовых цен на газ для всех категорий потребителей в 2026 году составит 10,6%, в 2027 году – 9,0%, в 2028 году – 7,0 процентов", - объяснили в министерстве. С июля 2027 года Минэкономразвития предлагает повысить оптовые цены на газ для всех потребителей на 9% (в прошлом прогнозе на 4%), для населения - на 9% (против 4%), на транспортировку - на 11% (против 9%). С июля 2029 года все тарифы предлагается индексировать на 7%.
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газ, россия, минэкономразвития рф
Энергетика, Газ, РОССИЯ, Минэкономразвития РФ
21:33 30.04.2025
 
Индексация оптовых цен на газ в РФ с июля 2026 года планируется на 10,6%

МЭР: индексация оптовых цен на газ в России с июля 2026 года планируется на 10,6%

© Unsplash/Ilse DriessenГазовая горелка
Газовая горелка
© Unsplash/Ilse Driessen
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МОСКВА, 30 апр - ПРАЙМ. Индексация оптовых цен на газ для всех категорий потребителей в РФ с 1 июля 2026 года планируется на уровне 10,6% в связи с обеспечением решений для надежности поставок, реализацией программ социальной газификации и соединением новых регионов России с Единой системой газоснабжения, следует из опубликованных на сайте Минэкономразвития сценарных условий на 2026-2028 годы, которые были рассмотрены правительством.
Так, с 1 июля 2026 года предлагается повысить оптовые цены на газ для всех категорий потребителей, исключая населения на 10,6% (в прошлом сентябрьском прогнозе министерства предполагался рост тарифа на 4,3%), оптовые цены для населения - на 10,6% (против 4,3% в прошлом прогнозе), тариф на транспортировку газа по распредгазопроводам - на 12,6% (против 9,3%).
"В соответствии с принятыми долгосрочными решениями, направленными на обеспечение надежности поставок природного газа всем категориям потребителей, а также продолжением реализации программ социальной газификации и соединения новых регионов с Единой системой газоснабжения индексация оптовых цен на газ для всех категорий потребителей в 2026-2028 годах будет увеличена на 3 п.п. сверх прогнозной инфляции. С учетом переоценки инфляции индексация оптовых цен на газ для всех категорий потребителей в 2026 году составит 10,6%, в 2027 году – 9,0%, в 2028 году – 7,0 процентов", - объяснили в министерстве.
Газокомпрессорная станция. - ПРАЙМ, 1920, 30.04.2025
МЭР ждет роста добычи газа в РФ в 2025 году на 1,7%, до 695,4 млрд кубов
21:23
С июля 2027 года Минэкономразвития предлагает повысить оптовые цены на газ для всех потребителей на 9% (в прошлом прогнозе на 4%), для населения - на 9% (против 4%), на транспортировку - на 11% (против 9%). С июля 2029 года все тарифы предлагается индексировать на 7%.
 
ЭнергетикаГазРОССИЯМинэкономразвития РФ
 
 
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