https://1prime.ru/20250430/inflyatsiya-857190979.html

Инфляция в России на 28 апреля составила 10,34% в годовом выражении

Инфляция в России на 28 апреля составила 10,34% в годовом выражении - 30.04.2025, ПРАЙМ

Инфляция в России на 28 апреля составила 10,34% в годовом выражении

Инфляция в России на 28 апреля замедлилась до 10,34% в годовом выражении с 10,35% неделей ранее, следует из доклада Минэкономразвития "О текущей ценовой... | 30.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-30T19:52+0300

2025-04-30T19:52+0300

2025-04-30T19:52+0300

экономика

минэкономразвития рф

инфляция в россии

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МОСКВА, 30 апр - ПРАЙМ. Инфляция в России на 28 апреля замедлилась до 10,34% в годовом выражении с 10,35% неделей ранее, следует из доклада Минэкономразвития "О текущей ценовой ситуации". Как отмечает министерство, в секторе продовольственных товаров за период с 22 по 28 апреля рост цен в среднем составил 0,18%. Цены на плодоовощную продукцию не изменились, на продукты питания за исключением плодоовощной продукции - выросли на 0,2%. "На отчетной неделе снизились цены на баранину (-0,4% неделя к неделе), масло подсолнечное (-0,1%), сахар (-0,1%), продолжили дешеветь рис и крупа гречневая, ускорилось снижение цен на яйца (до -2,2%). На молоко и молочную продукцию цены изменились на 0,1% неделя к неделе, на масло сливочное – на 0,2%", - пишут авторы обзора. В сегменте непродовольственных товаров цены за отчетную неделю был зафиксирован околонулевой рост цен. Что касается услуг (туристических, регулируемых и бытовых), то за неделю они подорожали на 0,16%.

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минэкономразвития рф, инфляция в россии