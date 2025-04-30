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Инфляция в России на 28 апреля составила 10,34% в годовом выражении - 30.04.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250430/inflyatsiya-857190979.html
Инфляция в России на 28 апреля составила 10,34% в годовом выражении
Инфляция в России на 28 апреля составила 10,34% в годовом выражении - 30.04.2025, ПРАЙМ
Инфляция в России на 28 апреля составила 10,34% в годовом выражении
Инфляция в России на 28 апреля замедлилась до 10,34% в годовом выражении с 10,35% неделей ранее, следует из доклада Минэкономразвития "О текущей ценовой... | 30.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-30T19:52+0300
2025-04-30T19:52+0300
экономика
минэкономразвития рф
инфляция в россии
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МОСКВА, 30 апр - ПРАЙМ. Инфляция в России на 28 апреля замедлилась до 10,34% в годовом выражении с 10,35% неделей ранее, следует из доклада Минэкономразвития "О текущей ценовой ситуации". Как отмечает министерство, в секторе продовольственных товаров за период с 22 по 28 апреля рост цен в среднем составил 0,18%. Цены на плодоовощную продукцию не изменились, на продукты питания за исключением плодоовощной продукции - выросли на 0,2%. "На отчетной неделе снизились цены на баранину (-0,4% неделя к неделе), масло подсолнечное (-0,1%), сахар (-0,1%), продолжили дешеветь рис и крупа гречневая, ускорилось снижение цен на яйца (до -2,2%). На молоко и молочную продукцию цены изменились на 0,1% неделя к неделе, на масло сливочное – на 0,2%", - пишут авторы обзора. В сегменте непродовольственных товаров цены за отчетную неделю был зафиксирован околонулевой рост цен. Что касается услуг (туристических, регулируемых и бытовых), то за неделю они подорожали на 0,16%.
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минэкономразвития рф, инфляция в россии
Экономика, Минэкономразвития РФ, инфляция в России
19:52 30.04.2025
 
Инфляция в России на 28 апреля составила 10,34% в годовом выражении

Минэкономразвития: инфляция в России на 28 апреля составила 10,34% в годовом выражении

© РИА Новости . Владимир Песня | Перейти в медиабанкВывеска на фасаде здания министерства экономического развития Российской Федерации
Вывеска на фасаде здания министерства экономического развития Российской Федерации - ПРАЙМ, 1920, 30.04.2025
© РИА Новости . Владимир Песня
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МОСКВА, 30 апр - ПРАЙМ. Инфляция в России на 28 апреля замедлилась до 10,34% в годовом выражении с 10,35% неделей ранее, следует из доклада Минэкономразвития "О текущей ценовой ситуации".
Как отмечает министерство, в секторе продовольственных товаров за период с 22 по 28 апреля рост цен в среднем составил 0,18%. Цены на плодоовощную продукцию не изменились, на продукты питания за исключением плодоовощной продукции - выросли на 0,2%.
"На отчетной неделе снизились цены на баранину (-0,4% неделя к неделе), масло подсолнечное (-0,1%), сахар (-0,1%), продолжили дешеветь рис и крупа гречневая, ускорилось снижение цен на яйца (до -2,2%). На молоко и молочную продукцию цены изменились на 0,1% неделя к неделе, на масло сливочное – на 0,2%", - пишут авторы обзора.
Здание Центросоюза (ныне - здание Федеральной службы государственной статистики) на ул. Мясницкая в Москве.
Инфляция в России с 22 по 28 апреля составила 0,11 процента
19:47
В сегменте непродовольственных товаров цены за отчетную неделю был зафиксирован околонулевой рост цен. Что касается услуг (туристических, регулируемых и бытовых), то за неделю они подорожали на 0,16%.
 
ЭкономикаМинэкономразвития РФинфляция в России
 
 
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