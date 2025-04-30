https://1prime.ru/20250430/kellog-857197556.html
Келлог ответил на вопрсо о признании территориальных требований России
Келлог ответил на вопрсо о признании территориальных требований России - 30.04.2025, ПРАЙМ
Келлог ответил на вопрсо о признании территориальных требований России
Соединенные Штаты готовы частично удовлетворить территориальные требования России в рамках урегулирования конфликта на Украине, заявил специальный посланник... | 30.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-30T22:54+0300
2025-04-30T22:54+0300
2025-04-30T23:09+0300
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ВАШИНГТОН, 30 апр - ПРАЙМ. Соединенные Штаты готовы частично удовлетворить территориальные требования России в рамках урегулирования конфликта на Украине, заявил специальный посланник президента США Кит Келлог в эфире телеканала Fox News.Ему задали вопрос, готов ли Вашингтон согласиться на территориальные требования Москвы в рамках урегулирования."Частично - да. Поскольку то, что вы делаете - это (ведете - ред.) переговоры", - сказал Келлог.Спецпредставитель также отверг предположение о том, что Вашингтон сейчас выходит из переговоров по урегулированию, заявив, что он так не считает.Говоря о позиции Европы и Украины, Келлог рассказал, что США после переговоров в Лондоне получили 22 конкретных условия, на которые согласились представители Киева и европейские союзники."Я только что вернулся из Лондона на прошлой неделе, где мы сели (за стол переговоров - ред.) с украинской командой, а также с европейцами. У нас было 22 конкретных условия, на которые они согласились", - сообщил спецпредставитель.Он добавил, что представители Украины и Европы, в первую очередь, заинтересованы в полноценном прекращении огня, которое могло бы привести к мирному соглашению и длилось по меньшей мере 30 дней."Почему 30 дней важны? Потому что это может создать постоянную мирную инициативу. И причина, по которой 30 дней важны, - это останавливает убийства. Это то, что хочет сделать президент (США Дональд - ред.) Трамп", - добавил Келлог.
https://1prime.ru/20250429/kellog-857145288.html
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россия, сша, кит келлог, украина
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, США, Кит Келлог, УКРАИНА
Келлог ответил на вопрсо о признании территориальных требований России
Келлог: США готовы частично признать территориальные требования РФ в рамках урегулирования
ВАШИНГТОН, 30 апр - ПРАЙМ. Соединенные Штаты готовы частично удовлетворить территориальные требования России в рамках урегулирования конфликта на Украине, заявил специальный посланник президента США Кит Келлог в эфире телеканала Fox News.
Ему задали вопрос, готов ли Вашингтон согласиться на территориальные требования Москвы в рамках урегулирования.
"Частично - да. Поскольку то, что вы делаете - это (ведете - ред.) переговоры", - сказал Келлог.
Спецпредставитель также отверг предположение о том, что Вашингтон сейчас выходит из переговоров по урегулированию, заявив, что он так не считает.
Келлог уклонился от ответа, есть ли у Украины необходимые военные ресурсы
Говоря о позиции Европы и Украины, Келлог рассказал, что США после переговоров в Лондоне получили 22 конкретных условия, на которые согласились представители Киева и европейские союзники.
"Я только что вернулся из Лондона на прошлой неделе, где мы сели (за стол переговоров - ред.) с украинской командой, а также с европейцами. У нас было 22 конкретных условия, на которые они согласились", - сообщил спецпредставитель.
Он добавил, что представители Украины и Европы, в первую очередь, заинтересованы в полноценном прекращении огня, которое могло бы привести к мирному соглашению и длилось по меньшей мере 30 дней.
"Почему 30 дней важны? Потому что это может создать постоянную мирную инициативу. И причина, по которой 30 дней важны, - это останавливает убийства. Это то, что хочет сделать президент (США Дональд - ред.) Трамп", - добавил Келлог.