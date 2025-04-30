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В перечне параллельного импорта оставлены только бренды лечебной косметики
В перечне параллельного импорта оставлены только бренды лечебной косметики - 30.04.2025, ПРАЙМ
В перечне параллельного импорта оставлены только бренды лечебной косметики
Минпромторг РФ оставил в перечне для параллельного импорта только бренды лечебной косметики, в том числе потому, что доля российских производителей... | 30.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-30T18:19+0300
2025-04-30T18:19+0300
2025-04-30T18:19+0300
экономика
минпромторг
косметика
параллельный импорт
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МОСКВА, 30 апр - ПРАЙМ. Минпромторг РФ оставил в перечне для параллельного импорта только бренды лечебной косметики, в том числе потому, что доля российских производителей парфюмерно-косметической продукции на отечественном рынке составляет на сегодня уже 68,1%, сообщили журналистам в министерстве. "Минпромторгом России подготовлены очередные изменения в перечень товаров для параллельного импорта, предусматривающие в том числе существенные изменения товарной номенклатуры косметической продукции. В связи с успешной реализацией процесса импортозамещения, ростом поставок косметических брендов, происходящих из дружественных стран, организацией поставок косметической продукции официальными дистрибьюторами перечень будет существенно скорректирован в части указания в нем только брендов лечебной косметики", - говорится в сообщении. Минюст РФ в среду, 30 апреля, зарегистрировал приказ Минпромторга об обновлении перечня товаров для параллельного импорта. "На сегодняшний день объем производства парфюмерно-косметической продукции составляет 574 665,17 тонн, при этом доля российских производителей составляет 68,1%", - добавили в Минпромторге, отметив, что в России уже насчитывается более 800 производителей в сфере парфюмерно-косметической промышленности и компании предлагают потребителям продукцию всех категорий. Согласно данным Ассоциации товаропроизводителей "Национальный совет по парфюмерии, косметике и бытовой химии", в категории "Бытовая химия, косметика и парфюмерия" средняя недозагруженность производственных мощностей в РФ составляет от 40 до 60%.
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минпромторг, косметика, параллельный импорт
Экономика, Минпромторг, косметика, параллельный импорт
В перечне параллельного импорта оставлены только бренды лечебной косметики
Минпромторг РФ оставил в перечне параллельного импорта только бренды лечебной косметики
МОСКВА, 30 апр - ПРАЙМ. Минпромторг РФ оставил в перечне для параллельного импорта только бренды лечебной косметики, в том числе потому, что доля российских производителей парфюмерно-косметической продукции на отечественном рынке составляет на сегодня уже 68,1%, сообщили журналистам в министерстве.
"Минпромторгом России подготовлены очередные изменения в перечень товаров для параллельного импорта, предусматривающие в том числе существенные изменения товарной номенклатуры косметической продукции. В связи с успешной реализацией процесса импортозамещения, ростом поставок косметических брендов, происходящих из дружественных стран, организацией поставок косметической продукции официальными дистрибьюторами перечень будет существенно скорректирован в части указания в нем только брендов лечебной косметики", - говорится в сообщении.
Минюст РФ в среду, 30 апреля, зарегистрировал приказ Минпромторга об обновлении перечня товаров для параллельного импорта.
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"На сегодняшний день объем производства парфюмерно-косметической продукции составляет 574 665,17 тонн, при этом доля российских производителей составляет 68,1%", - добавили в Минпромторге, отметив, что в России уже насчитывается более 800 производителей в сфере парфюмерно-косметической промышленности и компании предлагают потребителям продукцию всех категорий.
Согласно данным Ассоциации товаропроизводителей "Национальный совет по парфюмерии, косметике и бытовой химии", в категории "Бытовая химия, косметика и парфюмерия" средняя недозагруженность производственных мощностей в РФ составляет от 40 до 60%.