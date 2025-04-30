https://1prime.ru/20250430/lavrov-857149965.html
Лавров проведет переговоры с руководством Доминиканы
Лавров проведет переговоры с руководством Доминиканы - 30.04.2025, ПРАЙМ
Лавров проведет переговоры с руководством Доминиканы
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в среду проведет в столице Доминиканской Республики переговоры с руководством страны, ожидается, что он встретится с... | 30.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-30T00:19+0300
2025-04-30T00:19+0300
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САНТО-ДОМИНГО, 30 апр - ПРАЙМ. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в среду проведет в столице Доминиканской Республики переговоры с руководством страны, ожидается, что он встретится с президентом Луисом Абинадером и министром иностранных дел Роберто Альваресом.
Лавров посетит Доминикану впервые. Визит проходит в год, когда две страны отмечают 80-летие установления дипломатических отношений.
"В ходе бесед с доминиканскими партнерами предполагается обсуждение перспектив развития двустороннего сотрудничества, включая активизацию политического диалога, наращивание взаимодействия в торгово-экономической, инвестиционной, туристической и культурно-гуманитарной областях, укрепление договорно-правовой базы", - рассказала ранее на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
По ее словам, на переговорах также будут рассмотрены актуальные вопросы глобальной и региональной повестки дня.
В МИД РФ ранее сообщили, что визит также приурочен к открытию посольства России в Доминикане. Ранее эти функции выполняла дипмиссия РФ в Венесуэле по совместительству. Об учреждении российского посольства в Санто-Доминго в сентябре прошлого года распорядился премьер-министр России Михаил Мишустин. В середине апреля назначенный послом Алексей Середин вручил копии верительных грамот министру иностранных дел Доминиканской Республики.
В Доминикане, по данным российского МИД, проживают на постоянной основе около 2 тысяч российских граждан, большая часть из которых занята в сфере туризма.
Вице-президент Ассоциации туроператоров России Артур Мурадян ранее сетовал, что российским туроператорам не хватает прямых рейсов из России в Доминикану. В интервью РИА Новости он пояснял, что Доминикана была направлением номер один в Латинской Америке для туристов из России. До пандемии туда приезжали более 150 тысяч туристов из России ежегодно. По его словам, сама Доминикана "жаждет принимать российских туристов", но у нее нет своего воздушного флота, а "наши перевозчики опасаются близко летать к воздушному пространству недружественных стран, а облёт получается огромным по протяженности".
В Минэкономразвития считают, что решение о запуске прямых рейсов требует дополнительного анализа и изучения спроса на поездки в эту страну среди россиян.
По данным на 2021 год, Россия в основном поставляла в Доминикану черные металлы, машинное оборудование и технику, минеральные удобрения, электрооборудование. Основные статьи доминиканского импорта в РФ - алкогольные напитки, кофе, фрукты, овощи, табак, фармацевтика. В 2022 году ФТС России временно приостановила публикацию статистики по импорту и экспорту.
По данным доминиканской статистики, в 2022 году товарооборот двух стран составил 43,63 миллиона долларов, в 2023 году товарооборот составил 47 миллионов долларов.
Соседняя с Доминиканой страна, Гаити, переживает кризис безопасности и управления, который обострился после убийства президента Жовенеля Моиза (2017–2021) в июле 2021 года. Ситуация резко ухудшилась в конце февраля 2024 года, когда Viv Ansanm атаковал две тюрьмы в Порт-о-Пренсе, освободил тысячи заключённых и захватил международный аэропорт Туссен-Лувертюр. За последний год от рук преступников в стране населением 12 миллионов человек погибли около 5,6 тысячи человек, свыше половины населения нуждаются в срочной гуманитарной помощи. Данные Международной организации по миграции (МОМ) сообщают, что в 2024 году из-за насилия банд в Гаити были вынуждены покинуть свои дома более миллиона человек, что втрое больше, чем в предыдущем году.
С июня 2024 года в Гаити действует многонациональная миссия из 2,5 тысячи военнослужащих под мандатом ООН, ядро которой составляют кенийские полицейские. Их задачей является обеспечение безопасности социальных и правительственных объектов.
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мировая экономика, доминикана, рф, гаити, сергей лавров, мария захарова, михаил мишустин, мид, мид рф, атор
Экономика, Мировая экономика, ДОМИНИКАНА, РФ, ГАИТИ, Сергей Лавров, Мария Захарова, Михаил Мишустин, МИД, МИД РФ, АТОР
Лавров проведет переговоры с руководством Доминиканы
Глава МИД Лавров проведет переговоры с руководством Доминиканы
САНТО-ДОМИНГО, 30 апр - ПРАЙМ. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в среду проведет в столице Доминиканской Республики переговоры с руководством страны, ожидается, что он встретится с президентом Луисом Абинадером и министром иностранных дел Роберто Альваресом.
Лавров посетит Доминикану впервые. Визит проходит в год, когда две страны отмечают 80-летие установления дипломатических отношений.
"В ходе бесед с доминиканскими партнерами предполагается обсуждение перспектив развития двустороннего сотрудничества, включая активизацию политического диалога, наращивание взаимодействия в торгово-экономической, инвестиционной, туристической и культурно-гуманитарной областях, укрепление договорно-правовой базы", - рассказала ранее на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
По ее словам, на переговорах также будут рассмотрены актуальные вопросы глобальной и региональной повестки дня.
В МИД РФ ранее сообщили, что визит также приурочен к открытию посольства России в Доминикане. Ранее эти функции выполняла дипмиссия РФ в Венесуэле по совместительству. Об учреждении российского посольства в Санто-Доминго в сентябре прошлого года распорядился премьер-министр России Михаил Мишустин. В середине апреля назначенный послом Алексей Середин вручил копии верительных грамот министру иностранных дел Доминиканской Республики.
В Доминикане, по данным российского МИД, проживают на постоянной основе около 2 тысяч российских граждан, большая часть из которых занята в сфере туризма.
Вице-президент Ассоциации туроператоров России Артур Мурадян ранее сетовал, что российским туроператорам не хватает прямых рейсов из России в Доминикану. В интервью РИА Новости он пояснял, что Доминикана была направлением номер один в Латинской Америке для туристов из России. До пандемии туда приезжали более 150 тысяч туристов из России ежегодно. По его словам, сама Доминикана "жаждет принимать российских туристов", но у нее нет своего воздушного флота, а "наши перевозчики опасаются близко летать к воздушному пространству недружественных стран, а облёт получается огромным по протяженности".
В Минэкономразвития считают, что решение о запуске прямых рейсов требует дополнительного анализа и изучения спроса на поездки в эту страну среди россиян.
По данным на 2021 год, Россия в основном поставляла в Доминикану черные металлы, машинное оборудование и технику, минеральные удобрения, электрооборудование. Основные статьи доминиканского импорта в РФ - алкогольные напитки, кофе, фрукты, овощи, табак, фармацевтика. В 2022 году ФТС России временно приостановила публикацию статистики по импорту и экспорту.
По данным доминиканской статистики, в 2022 году товарооборот двух стран составил 43,63 миллиона долларов, в 2023 году товарооборот составил 47 миллионов долларов.
Соседняя с Доминиканой страна, Гаити, переживает кризис безопасности и управления, который обострился после убийства президента Жовенеля Моиза (2017–2021) в июле 2021 года. Ситуация резко ухудшилась в конце февраля 2024 года, когда Viv Ansanm атаковал две тюрьмы в Порт-о-Пренсе, освободил тысячи заключённых и захватил международный аэропорт Туссен-Лувертюр. За последний год от рук преступников в стране населением 12 миллионов человек погибли около 5,6 тысячи человек, свыше половины населения нуждаются в срочной гуманитарной помощи. Данные Международной организации по миграции (МОМ) сообщают, что в 2024 году из-за насилия банд в Гаити были вынуждены покинуть свои дома более миллиона человек, что втрое больше, чем в предыдущем году.
С июня 2024 года в Гаити действует многонациональная миссия из 2,5 тысячи военнослужащих под мандатом ООН, ядро которой составляют кенийские полицейские. Их задачей является обеспечение безопасности социальных и правительственных объектов.