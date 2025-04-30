https://1prime.ru/20250430/lavrov-857149965.html

Лавров проведет переговоры с руководством Доминиканы

Лавров проведет переговоры с руководством Доминиканы - 30.04.2025, ПРАЙМ

Лавров проведет переговоры с руководством Доминиканы

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в среду проведет в столице Доминиканской Республики переговоры с руководством страны, ожидается, что он встретится с... | 30.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-30T00:19+0300

2025-04-30T00:19+0300

2025-04-30T00:19+0300

экономика

мировая экономика

доминикана

рф

гаити

сергей лавров

мария захарова

михаил мишустин

мид

мид рф

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/857149965.jpg?1745961575

САНТО-ДОМИНГО, 30 апр - ПРАЙМ. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в среду проведет в столице Доминиканской Республики переговоры с руководством страны, ожидается, что он встретится с президентом Луисом Абинадером и министром иностранных дел Роберто Альваресом. Лавров посетит Доминикану впервые. Визит проходит в год, когда две страны отмечают 80-летие установления дипломатических отношений. "В ходе бесед с доминиканскими партнерами предполагается обсуждение перспектив развития двустороннего сотрудничества, включая активизацию политического диалога, наращивание взаимодействия в торгово-экономической, инвестиционной, туристической и культурно-гуманитарной областях, укрепление договорно-правовой базы", - рассказала ранее на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, на переговорах также будут рассмотрены актуальные вопросы глобальной и региональной повестки дня. В МИД РФ ранее сообщили, что визит также приурочен к открытию посольства России в Доминикане. Ранее эти функции выполняла дипмиссия РФ в Венесуэле по совместительству. Об учреждении российского посольства в Санто-Доминго в сентябре прошлого года распорядился премьер-министр России Михаил Мишустин. В середине апреля назначенный послом Алексей Середин вручил копии верительных грамот министру иностранных дел Доминиканской Республики. В Доминикане, по данным российского МИД, проживают на постоянной основе около 2 тысяч российских граждан, большая часть из которых занята в сфере туризма. Вице-президент Ассоциации туроператоров России Артур Мурадян ранее сетовал, что российским туроператорам не хватает прямых рейсов из России в Доминикану. В интервью РИА Новости он пояснял, что Доминикана была направлением номер один в Латинской Америке для туристов из России. До пандемии туда приезжали более 150 тысяч туристов из России ежегодно. По его словам, сама Доминикана "жаждет принимать российских туристов", но у нее нет своего воздушного флота, а "наши перевозчики опасаются близко летать к воздушному пространству недружественных стран, а облёт получается огромным по протяженности". В Минэкономразвития считают, что решение о запуске прямых рейсов требует дополнительного анализа и изучения спроса на поездки в эту страну среди россиян. По данным на 2021 год, Россия в основном поставляла в Доминикану черные металлы, машинное оборудование и технику, минеральные удобрения, электрооборудование. Основные статьи доминиканского импорта в РФ - алкогольные напитки, кофе, фрукты, овощи, табак, фармацевтика. В 2022 году ФТС России временно приостановила публикацию статистики по импорту и экспорту. По данным доминиканской статистики, в 2022 году товарооборот двух стран составил 43,63 миллиона долларов, в 2023 году товарооборот составил 47 миллионов долларов. Соседняя с Доминиканой страна, Гаити, переживает кризис безопасности и управления, который обострился после убийства президента Жовенеля Моиза (2017–2021) в июле 2021 года. Ситуация резко ухудшилась в конце февраля 2024 года, когда Viv Ansanm атаковал две тюрьмы в Порт-о-Пренсе, освободил тысячи заключённых и захватил международный аэропорт Туссен-Лувертюр. За последний год от рук преступников в стране населением 12 миллионов человек погибли около 5,6 тысячи человек, свыше половины населения нуждаются в срочной гуманитарной помощи. Данные Международной организации по миграции (МОМ) сообщают, что в 2024 году из-за насилия банд в Гаити были вынуждены покинуть свои дома более миллиона человек, что втрое больше, чем в предыдущем году. С июня 2024 года в Гаити действует многонациональная миссия из 2,5 тысячи военнослужащих под мандатом ООН, ядро которой составляют кенийские полицейские. Их задачей является обеспечение безопасности социальных и правительственных объектов.

доминикана

рф

гаити

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, доминикана, рф, гаити, сергей лавров, мария захарова, михаил мишустин, мид, мид рф, атор