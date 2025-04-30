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Нефть дешевеет более чем на 1% - 30.04.2025, ПРАЙМ
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Нефть дешевеет более чем на 1%
Нефть дешевеет более чем на 1% - 30.04.2025, ПРАЙМ
Нефть дешевеет более чем на 1%
Мировые цены на нефть в среду утром снижаются более чем на 1% после выхода статистики Американского института нефти (API) по росту объема запасов этого вида... | 30.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-30T07:52+0300
2025-04-30T07:52+0300
нефть
энергетика
рынки
сша
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МОСКВА, 30 апр - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в среду утром снижаются более чем на 1% после выхода статистики Американского института нефти (API) по росту объема запасов этого вида сырья в США, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 7.30 мск цена июльских фьючерсов на нефть марки Brent опускалась на 1,22%, до 62,51 доллара за баррель, июньских фьючерсов на WTI - на 1,36%, до 59,6 доллара. В ночь на среду API опубликовал свою оценку объема запасов нефти в США. По данным института, коммерческие запасы нефти в стране за неделю по 25 апреля выросли на 3,76 миллиона баррелей. Официальные данные вечером в среду будут представлены управлением энергетической информации (EIA) минэнерго США. Аналитики ожидают снижения запасов на 0,6 миллиона баррелей - до 442,5 миллиона.
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нефть, рынки, сша, москва
Нефть, Энергетика, Рынки, США, МОСКВА
07:52 30.04.2025
 
Нефть дешевеет более чем на 1%

Нефть дешевеет более чем на 1% на данных API по запасам в США

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МОСКВА, 30 апр - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в среду утром снижаются более чем на 1% после выхода статистики Американского института нефти (API) по росту объема запасов этого вида сырья в США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.30 мск цена июльских фьючерсов на нефть марки Brent опускалась на 1,22%, до 62,51 доллара за баррель, июньских фьючерсов на WTI - на 1,36%, до 59,6 доллара.
В ночь на среду API опубликовал свою оценку объема запасов нефти в США. По данным института, коммерческие запасы нефти в стране за неделю по 25 апреля выросли на 3,76 миллиона баррелей.
Официальные данные вечером в среду будут представлены управлением энергетической информации (EIA) минэнерго США. Аналитики ожидают снижения запасов на 0,6 миллиона баррелей - до 442,5 миллиона.
 
ЭнергетикаНефтьРынкиСШАМОСКВА
 
 
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