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Нефть дешевеет перед публикацией данных по запасам в США

Нефть дешевеет перед публикацией данных по запасам в США - 30.04.2025, ПРАЙМ

Нефть дешевеет перед публикацией данных по запасам в США

Мировые цены на нефть в среду днем уменьшаются перед публикацией минэнерго США данных по запасам этого вида сырья в стране, свидетельствуют данные торгов. | 30.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-30T14:34+0300

2025-04-30T14:34+0300

2025-04-30T14:34+0300

энергетика

нефть

сша

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МОСКВА, 30 апр - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в среду днем уменьшаются перед публикацией минэнерго США данных по запасам этого вида сырья в стране, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 14.22 мск цена июльских фьючерсов на нефть марки Brent опускалась на 0,68%, до 62,85 доллара за баррель, июньских фьючерсов на WTI - на 0,71%, до 59,99 доллара. Позднее в среду минэнерго США опубликует данные по запасам нефти в стране. Аналитики предполагают, что за неделю по 25 апреля коммерческие запасы нефти в Штатах снизились на 0,6 миллиона баррелей после роста на 0,2 миллиона неделей ранее. При этом Американский институт нефти (API) в ночь на среду опубликовал свою оценку, согласно которой коммерческие запасы нефти в США за неделю, напротив, выросли на 3,8 миллиона баррелей. Сдерживает котировки и удорожание доллара. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) увеличивался на 0,22% - до 99,43 пункта. Укрепление доллара сдерживает спрос на сырьевые товары, в том числе нефть, делая их менее доступными при покупке в другой валюте.

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нефть, сша