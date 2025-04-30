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Цена нефти Brent опустилась ниже $62 за баррель впервые с 9 апреля - 30.04.2025, ПРАЙМ
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Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
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Цена нефти Brent опустилась ниже $62 за баррель впервые с 9 апреля
Цена нефти Brent опустилась ниже $62 за баррель впервые с 9 апреля - 30.04.2025, ПРАЙМ
Цена нефти Brent опустилась ниже $62 за баррель впервые с 9 апреля
Мировые цены на нефть снижаются на 1% в среду вечером, а стоимость одного барреля марки Brent впервые с начала апреля опустилась ниже 62 долларов, следует из... | 30.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-30T17:56+0300
2025-04-30T18:24+0300
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МОСКВА, 30 апр - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть снижаются на 1% в среду вечером, а стоимость одного барреля марки Brent впервые с начала апреля опустилась ниже 62 долларов, следует из данных торгов.По состоянию на 18.03 мск цена июльских фьючерсов на нефть марки Brent опускалась на 1,3%, до 62,45 доллара за баррель, минутами ранее показатель впервые с 9 апреля опускался ниже 62 долларов. Июньские фьючерсы на WTI дешевели на 1,18%, до 59,69 доллара.В среду были опубликованы данные о запасах нефти в США. За неделю по 25 апреля неожиданно снизились - на 2,7 миллиона баррелей, до 440,4 миллиона.Кроме того, запасы бензина сократились сильнее ожиданий - на 4 миллиона баррелей, до 225,5 миллиона. В то же время запасы дистиллятов неожиданно выросли - на 0,9 миллиона баррелей, до 107,8 миллиона.Добыча в США за предыдущую неделю символически выросла - на 5 тысяч баррелей в сутки, до 13,465 миллиона баррелей в сутки.
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нефть, торги, москва
Энергетика, Нефть, Торги, МОСКВА
17:56 30.04.2025 (обновлено: 18:24 30.04.2025)
 
Цена нефти Brent опустилась ниже $62 за баррель впервые с 9 апреля

Цена барреля нефти Brent опустилась ниже 62 долларов впервые с 9 апреля

© Сергей ЗахаровНефть, добыча
Нефть, добыча
© Сергей Захаров
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МОСКВА, 30 апр - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть снижаются на 1% в среду вечером, а стоимость одного барреля марки Brent впервые с начала апреля опустилась ниже 62 долларов, следует из данных торгов.
По состоянию на 18.03 мск цена июльских фьючерсов на нефть марки Brent опускалась на 1,3%, до 62,45 доллара за баррель, минутами ранее показатель впервые с 9 апреля опускался ниже 62 долларов. Июньские фьючерсы на WTI дешевели на 1,18%, до 59,69 доллара.
В среду были опубликованы данные о запасах нефти в США. За неделю по 25 апреля неожиданно снизились - на 2,7 миллиона баррелей, до 440,4 миллиона.
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Кроме того, запасы бензина сократились сильнее ожиданий - на 4 миллиона баррелей, до 225,5 миллиона. В то же время запасы дистиллятов неожиданно выросли - на 0,9 миллиона баррелей, до 107,8 миллиона.
Добыча в США за предыдущую неделю символически выросла - на 5 тысяч баррелей в сутки, до 13,465 миллиона баррелей в сутки.
 
ЭнергетикаНефтьТоргиМОСКВА
 
 
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