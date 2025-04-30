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Цена нефти Brent опустилась ниже $62 за баррель впервые с 9 апреля

Цена нефти Brent опустилась ниже $62 за баррель впервые с 9 апреля - 30.04.2025, ПРАЙМ

Цена нефти Brent опустилась ниже $62 за баррель впервые с 9 апреля

Мировые цены на нефть снижаются на 1% в среду вечером, а стоимость одного барреля марки Brent впервые с начала апреля опустилась ниже 62 долларов, следует из... | 30.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-30T17:56+0300

2025-04-30T17:56+0300

2025-04-30T18:24+0300

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МОСКВА, 30 апр - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть снижаются на 1% в среду вечером, а стоимость одного барреля марки Brent впервые с начала апреля опустилась ниже 62 долларов, следует из данных торгов.По состоянию на 18.03 мск цена июльских фьючерсов на нефть марки Brent опускалась на 1,3%, до 62,45 доллара за баррель, минутами ранее показатель впервые с 9 апреля опускался ниже 62 долларов. Июньские фьючерсы на WTI дешевели на 1,18%, до 59,69 доллара.В среду были опубликованы данные о запасах нефти в США. За неделю по 25 апреля неожиданно снизились - на 2,7 миллиона баррелей, до 440,4 миллиона.Кроме того, запасы бензина сократились сильнее ожиданий - на 4 миллиона баррелей, до 225,5 миллиона. В то же время запасы дистиллятов неожиданно выросли - на 0,9 миллиона баррелей, до 107,8 миллиона.Добыча в США за предыдущую неделю символически выросла - на 5 тысяч баррелей в сутки, до 13,465 миллиона баррелей в сутки.

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нефть, торги, москва