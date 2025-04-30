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США на фоне переговоров с Тегераном расширили санкции против иранской нефти

США на фоне переговоров с Тегераном расширили санкции против иранской нефти - 30.04.2025, ПРАЙМ

США на фоне переговоров с Тегераном расширили санкции против иранской нефти

США на фоне переговоров о ядерной сделке с Тегераном расширили санкции против иранской нефти и суден, якобы использующихся для ее перевозки, заявил в среду... | 30.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-30T18:18+0300

2025-04-30T18:18+0300

2025-04-30T18:18+0300

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ВАШИНГТОН, 30 апр - ПРАЙМ. США на фоне переговоров о ядерной сделке с Тегераном расширили санкции против иранской нефти и суден, якобы использующихся для ее перевозки, заявил в среду госсекретарь США Марко Рубио. "Сегодня государственный департамент вводит санкции против семи организаций, занимающихся торговлей иранскими нефтепродуктами и нефтехимической продукцией, и определяет два судна как заблокированную собственность. Президент (США Дональд Трамп) намерен свести незаконный экспорт нефти и нефтехимической продукции Ирана, включая экспорт в Китай, к нулю в рамках своей кампании максимального давления", - говорится в заявлении Рубио. Также под американские санкции попали две компании и два связанных с ними судна, якобы участвующие в логистической цепочке перевозки иранской нефти, добавил госсекретарь США. Третий раунд непрямых переговоров Ирана и США с участием главы МИД Ирана Аббаса Аракчи и спецпосланника президента США Стива Уиткоффа, а также технических групп обеих сторон прошел в Омане 26 апреля. По их итогам иранский министр заявил, что доволен ходом переговоров, хотя противоречия стран как по деталям сделки по иранской ядерной программе, так и по общим положениям сохраняются. Следующий раунд, как заявлял МИД Омана, должен состояться 3 мая. При этом иранская сторона отметила, что оманские власти определят как место, так и время проведения ирано-американских консультаций. Портал Axios сообщал, что четвертый раунд может пройти в Риме 3 мая. В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку, которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы исламской республики. Соединенные Штаты в предыдущий президентский срок Трампа в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против руководства в Тегеране. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана.

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сша, иран, марк рубио, дональд трамп, нефть