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США на фоне переговоров с Тегераном расширили санкции против иранской нефти
США на фоне переговоров с Тегераном расширили санкции против иранской нефти - 30.04.2025, ПРАЙМ
США на фоне переговоров с Тегераном расширили санкции против иранской нефти
США на фоне переговоров о ядерной сделке с Тегераном расширили санкции против иранской нефти и суден, якобы использующихся для ее перевозки, заявил в среду... | 30.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-30T18:18+0300
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ВАШИНГТОН, 30 апр - ПРАЙМ. США на фоне переговоров о ядерной сделке с Тегераном расширили санкции против иранской нефти и суден, якобы использующихся для ее перевозки, заявил в среду госсекретарь США Марко Рубио. "Сегодня государственный департамент вводит санкции против семи организаций, занимающихся торговлей иранскими нефтепродуктами и нефтехимической продукцией, и определяет два судна как заблокированную собственность. Президент (США Дональд Трамп) намерен свести незаконный экспорт нефти и нефтехимической продукции Ирана, включая экспорт в Китай, к нулю в рамках своей кампании максимального давления", - говорится в заявлении Рубио. Также под американские санкции попали две компании и два связанных с ними судна, якобы участвующие в логистической цепочке перевозки иранской нефти, добавил госсекретарь США. Третий раунд непрямых переговоров Ирана и США с участием главы МИД Ирана Аббаса Аракчи и спецпосланника президента США Стива Уиткоффа, а также технических групп обеих сторон прошел в Омане 26 апреля. По их итогам иранский министр заявил, что доволен ходом переговоров, хотя противоречия стран как по деталям сделки по иранской ядерной программе, так и по общим положениям сохраняются. Следующий раунд, как заявлял МИД Омана, должен состояться 3 мая. При этом иранская сторона отметила, что оманские власти определят как место, так и время проведения ирано-американских консультаций. Портал Axios сообщал, что четвертый раунд может пройти в Риме 3 мая. В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку, которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы исламской республики. Соединенные Штаты в предыдущий президентский срок Трампа в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против руководства в Тегеране. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана.
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сша, иран, марк рубио, дональд трамп, нефть
Энергетика, США, ИРАН, Марк Рубио, Дональд Трамп, Нефть
США на фоне переговоров с Тегераном расширили санкции против иранской нефти
Рубио: США на фоне переговоров с Тегераном расширили санкции против иранской нефти
ВАШИНГТОН, 30 апр - ПРАЙМ. США на фоне переговоров о ядерной сделке с Тегераном расширили санкции против иранской нефти и суден, якобы использующихся для ее перевозки, заявил в среду госсекретарь США Марко Рубио.
"Сегодня государственный департамент вводит санкции против семи организаций, занимающихся торговлей иранскими нефтепродуктами и нефтехимической продукцией, и определяет два судна как заблокированную собственность. Президент (США Дональд Трамп) намерен свести незаконный экспорт нефти и нефтехимической продукции Ирана, включая экспорт в Китай, к нулю в рамках своей кампании максимального давления", - говорится в заявлении Рубио.
Также под американские санкции попали две компании и два связанных с ними судна, якобы участвующие в логистической цепочке перевозки иранской нефти, добавил госсекретарь США.
Иран обсудит разморозку зарубежных активов на переговорах с США
Третий раунд непрямых переговоров Ирана и США с участием главы МИД Ирана Аббаса Аракчи и спецпосланника президента США Стива Уиткоффа, а также технических групп обеих сторон прошел в Омане 26 апреля. По их итогам иранский министр заявил, что доволен ходом переговоров, хотя противоречия стран как по деталям сделки по иранской ядерной программе, так и по общим положениям сохраняются. Следующий раунд, как заявлял МИД Омана, должен состояться 3 мая. При этом иранская сторона отметила, что оманские власти определят как место, так и время проведения ирано-американских консультаций. Портал Axios сообщал, что четвертый раунд может пройти в Риме 3 мая.
В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку, которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы исламской республики. Соединенные Штаты в предыдущий президентский срок Трампа в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против руководства в Тегеране. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана.