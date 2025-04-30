https://1prime.ru/20250430/nefteprodukty-857194447.html
МЭР ожидает рост экспорта нефтепродуктов из РФ в 2025 году на 2,8%
МЭР ожидает рост экспорта нефтепродуктов из РФ в 2025 году на 2,8% - 30.04.2025, ПРАЙМ
МЭР ожидает рост экспорта нефтепродуктов из РФ в 2025 году на 2,8%
Минэкономразвития ожидает роста экспорта нефтепродуктов из России в 2025 году на 2,8% - до 125,9 миллиона тонн со 122,5 миллиона тонн в прошлом году, следует из | 30.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-30T21:25+0300
2025-04-30T21:25+0300
2025-04-30T21:25+0300
энергетика
минэкономразвития рф
нефтепродукты
экспорт нефтепродуктов
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МОСКВА, 30 апр - ПРАЙМ. Минэкономразвития ожидает роста экспорта нефтепродуктов из России в 2025 году на 2,8% - до 125,9 миллиона тонн со 122,5 миллиона тонн в прошлом году, следует из опубликованных на сайте министерства сценарных условий, которые были рассмотрены правительством. В 2026 году Минэкономразвития ожидает экспорт нефтепродуктов на уровне 132 миллиона тонн, в 2027 и 2028 годах – по 134 миллиона тонн. Базовые и консервативные прогнозы по каждому году совпадают.
https://1prime.ru/20250430/neft-857194221.html
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минэкономразвития рф, нефтепродукты, экспорт нефтепродуктов
Энергетика, Минэкономразвития РФ, нефтепродукты, экспорт нефтепродуктов
МЭР ожидает рост экспорта нефтепродуктов из РФ в 2025 году на 2,8%
Минэкономразвития ожидает рост экспорта нефтепродуктов из РФ в 2025 году на 2,8%
МОСКВА, 30 апр - ПРАЙМ. Минэкономразвития ожидает роста экспорта нефтепродуктов из России в 2025 году на 2,8% - до 125,9 миллиона тонн со 122,5 миллиона тонн в прошлом году, следует из опубликованных на сайте министерства сценарных условий, которые были рассмотрены правительством.
В 2026 году Минэкономразвития ожидает экспорт нефтепродуктов на уровне 132 миллиона тонн, в 2027 и 2028 годах – по 134 миллиона тонн.
Базовые и консервативные прогнозы по каждому году совпадают.
МЭР: добыча нефти с конденсатом в РФ в 2025 году составит 516 млн тонн