https://1prime.ru/20250430/nefteprodukty-857194447.html

МЭР ожидает рост экспорта нефтепродуктов из РФ в 2025 году на 2,8%

МЭР ожидает рост экспорта нефтепродуктов из РФ в 2025 году на 2,8% - 30.04.2025, ПРАЙМ

МЭР ожидает рост экспорта нефтепродуктов из РФ в 2025 году на 2,8%

Минэкономразвития ожидает роста экспорта нефтепродуктов из России в 2025 году на 2,8% - до 125,9 миллиона тонн со 122,5 миллиона тонн в прошлом году, следует из | 30.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-30T21:25+0300

2025-04-30T21:25+0300

2025-04-30T21:25+0300

энергетика

минэкономразвития рф

нефтепродукты

экспорт нефтепродуктов

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0b/05/852605814_0:94:3309:1955_1920x0_80_0_0_2ab58a65ddc69b9b23fcda21adfe545f.jpg

МОСКВА, 30 апр - ПРАЙМ. Минэкономразвития ожидает роста экспорта нефтепродуктов из России в 2025 году на 2,8% - до 125,9 миллиона тонн со 122,5 миллиона тонн в прошлом году, следует из опубликованных на сайте министерства сценарных условий, которые были рассмотрены правительством. В 2026 году Минэкономразвития ожидает экспорт нефтепродуктов на уровне 132 миллиона тонн, в 2027 и 2028 годах – по 134 миллиона тонн. Базовые и консервативные прогнозы по каждому году совпадают.

https://1prime.ru/20250430/neft-857194221.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

минэкономразвития рф, нефтепродукты, экспорт нефтепродуктов