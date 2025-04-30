https://1prime.ru/20250430/peremirie-857156896.html

"Очередная уловка". В ОП оценили предложение Зеленского по перемирию

"Очередная уловка". В ОП оценили предложение Зеленского по перемирию - 30.04.2025, ПРАЙМ

"Очередная уловка". В ОП оценили предложение Зеленского по перемирию

Предложение Владимира Зеленского установить перемирие как минимум на 30 дней - очередная уловка, считает председатель комиссии Общественной палаты РФ по... | 30.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-30T09:12+0300

2025-04-30T09:12+0300

2025-04-30T09:12+0300

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 апр – ПРАЙМ. Предложение Владимира Зеленского установить перемирие как минимум на 30 дней - очередная уловка, считает председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.Россия по решению президента Владимира Путина объявляет перемирие в дни празднования 80-летней годовщины Победы: с 00:00 7 мая до 00:00 11 мая, с прекращением всех боевых действий. В ответ Зеленский заявил, что прекращение огня должно быть немедленным, безусловным и продолжаться не менее 30 дней."Предложение Зеленского – очередная уловка и лицемерие. Для него 30 дней - это оптимальное время, чтобы как раз перераспределить силы на фронте, окопаться и подготовиться к отражению нашего наступления", - заявил Рогов РИА Новости. По его мнению, киевскому режиму необходимо перемирие на месяц для передышки, перегруппировки подразделений ВСУ, насильственной мобилизации населения и отправки его на фронт, а также для получения новых партий вооружения и боеприпасов, в первую очередь от западноевропейских стран.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во вторник заявил, что Москва до сих пор не получила ответа от Киева на объявленное российской стороной перемирие, и нет понимания, присоединится ли Украина к нему.Ранее в январе Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совбеза РФ подчеркивал, что целью урегулирования конфликта на Украине должен быть не краткосрочный период перемирия для перегруппировки сил и перевооружения, а долгосрочный мир.

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россия, рф, украина, москва, владимир зеленский, владимир рогов, владимир путин, всу, совбез