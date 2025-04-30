https://1prime.ru/20250430/prognoz-857195224.html

Консервативный макропрогноз МЭР РФ предполагает эскалацию торговых войн

Консервативный макропрогноз МЭР РФ предполагает эскалацию торговых войн - 30.04.2025, ПРАЙМ

Консервативный макропрогноз МЭР РФ предполагает эскалацию торговых войн

Консервативный прогноз Минэкономразвития по развитию ситуации в экономике России предполагает эскалацию торговых войн, более серьезное замедление мировой... | 30.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-30T21:37+0300

2025-04-30T21:37+0300

2025-04-30T21:37+0300

экономика

россия

минэкономразвития рф

торговые войны

https://cdnn.1prime.ru/img/84100/69/841006928_0:254:2741:1796_1920x0_80_0_0_e89518b8eee2ba523dc628ee0e085872.jpg

МОСКВА, 30 апр - ПРАЙМ. Консервативный прогноз Минэкономразвития по развитию ситуации в экономике России предполагает эскалацию торговых войн, более серьезное замедление мировой экономики и, как следствие, снижение спроса на нефть и другие традиционные товары российского экспорта. Министерство экономического развития в среду опубликовало на своем сайте основные параметры прогноза социально-экономического развития РФ на 2026-2028 годы. "(Консервативный - ред.) сценарий предполагает эскалацию торговых войн, более серьезное замедление мировой экономики, что снизит мировой спрос и цены на нефть и другие традиционные товары российского экспорта. Траектория цен на нефть и другие сырьевые товары сложится ниже, чем в базовом варианте. Так, прогнозируемая цена на нефть марки Brent в 2025 году составит 58,1 доллара за баррель и снизится до 50 долларов за баррель в 2026 и последующих годах", - говорится в документе. Одновременно с этим произойдет сокращение объемов экспорта, что скажется на снижении торгового баланса и, как следствие, приведет к более сильному ослаблению курса рубля. "В этих условиях ожидается реализация отдельных проинфляционнных рисков. В результате инфляция в 2025 году будет выше, чем в базовом варианте, и составит 8,2%, что скажется на более длительном периоде сохранения жестких денежно-кредитных условий и, соответственно, более низкой инвестиционной и потребительской активности. В результате реализации такого сценария рост экономики в 2025 году составит 1,8%, в 2026 году будет более заметное охлаждение экономики – рост составит 1,2%. Далее постепенное ускорение темпов роста до 2,3% и 2,9% в 2027 и 2028 годах соответственно", - заключили в министерстве. Базовый вариант прогноза предполагает рост экономики России в текущем году на 2,5%, инфляцию по итогам года в 7,6%. Средняя цена нефти марки Urals для налогообложения в 2025 году составит 56 долларов за баррель (66,6 рубля за баррель в прошлом году), а средний по году курс доллара - 94,3 рубля. При этом средняя цена нефти марки Brent в текущем году будет находиться на уровне 68 долларов за баррель.

https://1prime.ru/20250429/vstrecha-857149530.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, минэкономразвития рф, торговые войны