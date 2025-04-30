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Путин выступит на марафоне "Знание. Первые" - 30.04.2025, ПРАЙМ
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Путин выступит на марафоне "Знание. Первые"
Путин выступит на марафоне "Знание. Первые" - 30.04.2025, ПРАЙМ
Путин выступит на марафоне "Знание. Первые"
Президент России Владимир Путин планирует в среду выступить на федеральном просветительском марафоне "Знание. Первые" российского общества "Знание". | 30.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-30T00:16+0300
2025-04-30T00:16+0300
россия
экономика
москва
казань
владикавказ
владимир путин
дмитрий песков
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МОСКВА, 30 апр - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин планирует в среду выступить на федеральном просветительском марафоне "Знание. Первые" российского общества "Знание". В этом году марафон проходит с 28 по 30 апреля на площадках в 10 городах России: Москве, Казани, Владикавказе, Омске, Перми, Севастополе, Рязани, Салехарде, Санкт-Петербурге и Южно-Сахалинске. В Москве марафон проходит в музее Победы на Поклонной горе. Ранее о соответствующих планах главы государства журналистам сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Марафон "Знание. Первые" в этом году посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Путин не в первый раз участвует в мероприятиях в рамках марафона "Знание". В 2022 году в День знаний глава государства провел открытый урок "Разговор о важном" в Калининграде. Участники марафона в разных городах смогли увидеть трансляцию с выступлением президента. Участниками встречи с Путиным были победители олимпиад и конкурсов в области культуры, искусства, науки и спорта. Глава государства говорил с ними о развитии государства, меняющихся требованиях рынка труда, поиске своего пути. Большая часть мероприятия с участием президента тогда прошла в формате вопросов и ответов. Участников встречи, в частности интересовали вопросы развития биотехнологий, социальные и патриотические проекты, экология, участие молодежи в государственных делах. Кроме того, Путина попросили рассказать о его наставниках. Президент тогда поделился, что наставничество в широком смысле слова сопровождает человека всю жизнь и начинается с родителей - с их личного примера. Что касается других наставников, президент вспомнил своих преподавателей Тамару Чижову и Веру Гуревич, которые оказали на него серьезное влияние. Также президент вспомнил о своем тренере по борьбе самбо и дзюдо Анатолии Рахлине. Глава государства рассказал, что он учил всегда бороться до конца. Годом ранее - в сентябре 2021 года - в рамках марафона состоялась встреча Путина со школьниками во всероссийском детском центре "Океан" во Владивостоке. РИА Новости выступает информационным партнером марафона.
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россия, москва, казань, владикавказ, владимир путин, дмитрий песков
РОССИЯ, Экономика, МОСКВА, КАЗАНЬ, Владикавказ, Владимир Путин, Дмитрий Песков
00:16 30.04.2025
 
Путин выступит на марафоне "Знание. Первые"

Путин планирует выступить на марафоне "Знание. Первые" общества "Знание"

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МОСКВА, 30 апр - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин планирует в среду выступить на федеральном просветительском марафоне "Знание. Первые" российского общества "Знание".
В этом году марафон проходит с 28 по 30 апреля на площадках в 10 городах России: Москве, Казани, Владикавказе, Омске, Перми, Севастополе, Рязани, Салехарде, Санкт-Петербурге и Южно-Сахалинске. В Москве марафон проходит в музее Победы на Поклонной горе.
Ранее о соответствующих планах главы государства журналистам сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Марафон "Знание. Первые" в этом году посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Путин не в первый раз участвует в мероприятиях в рамках марафона "Знание". В 2022 году в День знаний глава государства провел открытый урок "Разговор о важном" в Калининграде. Участники марафона в разных городах смогли увидеть трансляцию с выступлением президента.
Участниками встречи с Путиным были победители олимпиад и конкурсов в области культуры, искусства, науки и спорта. Глава государства говорил с ними о развитии государства, меняющихся требованиях рынка труда, поиске своего пути.
Большая часть мероприятия с участием президента тогда прошла в формате вопросов и ответов. Участников встречи, в частности интересовали вопросы развития биотехнологий, социальные и патриотические проекты, экология, участие молодежи в государственных делах. Кроме того, Путина попросили рассказать о его наставниках.
Президент тогда поделился, что наставничество в широком смысле слова сопровождает человека всю жизнь и начинается с родителей - с их личного примера. Что касается других наставников, президент вспомнил своих преподавателей Тамару Чижову и Веру Гуревич, которые оказали на него серьезное влияние. Также президент вспомнил о своем тренере по борьбе самбо и дзюдо Анатолии Рахлине. Глава государства рассказал, что он учил всегда бороться до конца.
Годом ранее - в сентябре 2021 года - в рамках марафона состоялась встреча Путина со школьниками во всероссийском детском центре "Океан" во Владивостоке.
РИА Новости выступает информационным партнером марафона.
 
ЭкономикаРОССИЯМОСКВАКАЗАНЬВладикавказВладимир ПутинДмитрий Песков
 
 
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