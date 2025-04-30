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В России выбрали нацзнак растительной, вегетарианской и веганской продукции - 30.04.2025, ПРАЙМ
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В России выбрали нацзнак растительной, вегетарианской и веганской продукции
В России выбрали нацзнак растительной, вегетарианской и веганской продукции - 30.04.2025, ПРАЙМ
В России выбрали нацзнак растительной, вегетарианской и веганской продукции
Национальный знак растительной, вегетарианской и веганской продукции выбрали в России, он будет размещаться на упаковках товаров, сообщили РИА Новости в... | 30.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-30T05:45+0300
2025-04-30T05:45+0300
бизнес
экономика
россия
москва
роскачество
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МОСКВА, 30 апр - ПРАЙМ. Национальный знак растительной, вегетарианской и веганской продукции выбрали в России, он будет размещаться на упаковках товаров, сообщили РИА Новости в Роскачестве. "Роскачество подвело итоги конкурса по выбору национального знака растительной, вегетарианской и веганской продукции. Такая маркировка будет присваиваться товарам, которые подтвердили качество в единственном в стране аккредитованном органе по сертификации соответствующей продукции "Роскачество — Веган", - говорится в сообщении. Логотип будет размещаться на упаковках товаров, которые соответствуют требованиям национального и международного стандартов. Знак будет означать, что в составе нет компонентов животного происхождения. "Новый логотип — это ключевой элемент в создании в России цивилизованного рынка для узнаваемого бренда растительной и вегетарианской продукции, который будет способствовать развитию индустрии, повышению доверия потребителей и популяризации здорового образа жизни. Это еще одно важное слагаемое для достижения национальной цели развития по формированию здорового общества", - сказала заместитель руководителя Роскачества Елена Саратцева, слова которой приводятся в сообщении. Всероссийский конкурс на разработку логотипа для растительной и вегетарианской продукции стартовал в феврале, любой желающий мог предложить свой вариант логотипа. Основной задачей конкурса было создание визуального образа, который отражает философию и ценности вегетарианства.
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192
40
192
40
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бизнес, россия, москва, роскачество
Бизнес, Экономика, РОССИЯ, МОСКВА, Роскачество
05:45 30.04.2025
 
В России выбрали нацзнак растительной, вегетарианской и веганской продукции

В России выбрали национальный знак растительной, вегетарианской и веганской продукции

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МОСКВА, 30 апр - ПРАЙМ. Национальный знак растительной, вегетарианской и веганской продукции выбрали в России, он будет размещаться на упаковках товаров, сообщили РИА Новости в Роскачестве.
"Роскачество подвело итоги конкурса по выбору национального знака растительной, вегетарианской и веганской продукции. Такая маркировка будет присваиваться товарам, которые подтвердили качество в единственном в стране аккредитованном органе по сертификации соответствующей продукции "Роскачество — Веган", - говорится в сообщении.
Логотип будет размещаться на упаковках товаров, которые соответствуют требованиям национального и международного стандартов. Знак будет означать, что в составе нет компонентов животного происхождения.
"Новый логотип — это ключевой элемент в создании в России цивилизованного рынка для узнаваемого бренда растительной и вегетарианской продукции, который будет способствовать развитию индустрии, повышению доверия потребителей и популяризации здорового образа жизни. Это еще одно важное слагаемое для достижения национальной цели развития по формированию здорового общества", - сказала заместитель руководителя Роскачества Елена Саратцева, слова которой приводятся в сообщении.
Всероссийский конкурс на разработку логотипа для растительной и вегетарианской продукции стартовал в феврале, любой желающий мог предложить свой вариант логотипа. Основной задачей конкурса было создание визуального образа, который отражает философию и ценности вегетарианства.
 
ЭкономикаБизнесРОССИЯМОСКВАРоскачество
 
 
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