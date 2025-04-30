https://1prime.ru/20250430/shoygu-857197299.html

Шойгу напомнил о предложениях России по Украине

Шойгу напомнил о предложениях России по Украине - 30.04.2025, ПРАЙМ

Шойгу напомнил о предложениях России по Украине

Предложения РФ по Украине хорошо известны, в их числе вывод украинских войск из новых российских регионов, отказ Киева от заявки на вступление в НАТО, а также... | 30.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-30T22:50+0300

2025-04-30T22:50+0300

2025-04-30T22:50+0300

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МОСКВА, 30 апр - ПРАЙМ. Предложения РФ по Украине хорошо известны, в их числе вывод украинских войск из новых российских регионов, отказ Киева от заявки на вступление в НАТО, а также демилитаризация и денацификация Украины, заявил секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу.Он выступил в видеоформате на II сессии заседания высоких представителей государств БРИКС, курирующих вопросы безопасности, которая проходит в столице Бразилии."Российские предложения по урегулированию украинского кризиса хорошо известны - вывод украинских вооруженных сил из новых российских регионов, отказ Киева от заявки на членство в НАТО, демилитаризация и денацификация Украины, обеспечение прав русскоязычных граждан", - подчеркнул Шойгу.

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россия, украина, сергей шойгу, нато, всу