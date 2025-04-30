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Шойгу напомнил о предложениях России по Украине - 30.04.2025, ПРАЙМ
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Шойгу напомнил о предложениях России по Украине
Шойгу напомнил о предложениях России по Украине - 30.04.2025, ПРАЙМ
Шойгу напомнил о предложениях России по Украине
Предложения РФ по Украине хорошо известны, в их числе вывод украинских войск из новых российских регионов, отказ Киева от заявки на вступление в НАТО, а также... | 30.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-30T22:50+0300
2025-04-30T22:50+0300
спецоперация на украине
россия
украина
сергей шойгу
нато
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МОСКВА, 30 апр - ПРАЙМ. Предложения РФ по Украине хорошо известны, в их числе вывод украинских войск из новых российских регионов, отказ Киева от заявки на вступление в НАТО, а также демилитаризация и денацификация Украины, заявил секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу.Он выступил в видеоформате на II сессии заседания высоких представителей государств БРИКС, курирующих вопросы безопасности, которая проходит в столице Бразилии."Российские предложения по урегулированию украинского кризиса хорошо известны - вывод украинских вооруженных сил из новых российских регионов, отказ Киева от заявки на членство в НАТО, демилитаризация и денацификация Украины, обеспечение прав русскоязычных граждан", - подчеркнул Шойгу.
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россия, украина, сергей шойгу, нато, всу
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, УКРАИНА, Сергей Шойгу, НАТО, ВСУ
22:50 30.04.2025
 
Шойгу напомнил о предложениях России по Украине

Шойгу: предложения России по Украине - вывод ВСУ из новых регионов и отказ Киева от НАТО

© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанкВстреча Высоких представителей государств БРИКС и БРИКС плюс, курирующих вопросы безопасности
Встреча Высоких представителей государств БРИКС и БРИКС плюс, курирующих вопросы безопасности
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
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МОСКВА, 30 апр - ПРАЙМ. Предложения РФ по Украине хорошо известны, в их числе вывод украинских войск из новых российских регионов, отказ Киева от заявки на вступление в НАТО, а также демилитаризация и денацификация Украины, заявил секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу.
Он выступил в видеоформате на II сессии заседания высоких представителей государств БРИКС, курирующих вопросы безопасности, которая проходит в столице Бразилии.
"Российские предложения по урегулированию украинского кризиса хорошо известны - вывод украинских вооруженных сил из новых российских регионов, отказ Киева от заявки на членство в НАТО, демилитаризация и денацификация Украины, обеспечение прав русскоязычных граждан", - подчеркнул Шойгу.
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Спецоперация на УкраинеРОССИЯУКРАИНАСергей ШойгуНАТОВСУ
 
 
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