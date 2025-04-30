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Словакия заинтересована в дальнейших закупках нефти и газа из России
Словакия заинтересована в дальнейших закупках нефти и газа из России - 30.04.2025, ПРАЙМ
Словакия заинтересована в дальнейших закупках нефти и газа из России
Словакия заинтересована в дальнейших закупках российских энергоносителей, это обусловлено в том числе ориентацией мощностей под российское сырье, заявил РИА... | 30.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-30T20:47+0300
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МОСКВА, 30 апр – ПРАЙМ. Словакия заинтересована в дальнейших закупках российских энергоносителей, это обусловлено в том числе ориентацией мощностей под российское сырье, заявил РИА Новости вице-спикер словацкого парламента Тибор Гашпар. Словакия в феврале почти прекратила закупки газа из России, импорт по отношению к январю упал почти в 1,8 тысячи раз – до рекордно низких 141 тысячи евро, выяснило РИА Новости, изучив данные Евростата. "Полагаю, что в настоящее время Словакия под руководством правительства (премьера) Роберта Фицо заинтересована в дальнейших закупках энергоносителей из РФ. Речь идет и о газе, и о нефти. Наши технологии приспособлены для поставок именно российских газа и нефти", - рассказал Гашпар агентству. Как отметил Гашпар, к сокращению объемов закупаемых у России энергоносителей привела остановка их транзита через Украину. В то же время, отметил он, Фицо предпринял ряд мер для налаживания поставок через иные маршруты. "Роберт Фицо попытался наладить новые маршруты поставок газа. Конкретнее, речь идет про "Турецкий поток". Поэтому он посетил Турцию, и поставки газа из РФ продолжаются далее, хоть и в меньшем объеме", - добавил Гашпар. Словацкие власти ранее неоднократно заявляли, что хотят сохранить возможность транспортировать по своей территории газ, поступающий с Украины, дальше на Запад. Фицо говорил, что республика выступает за восстановление транзита газа через Украину, в противном случае потери стране должны быть компенсированы. По его словам, ущерб для Словакии от потери возможности заниматься транзитом газа в другие страны ЕС ежегодно будет составлять порядка 500 миллионов евро. Фицо отмечал, что Словакия также потеряет 1 миллиард евро на более высоких ценах на газ, а весь Европейский союз за эту авантюру с остановкой транзита газа через Украину заплатит около 70 миллиардов евро.
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словакия, нефть, газ, рф
Энергетика, СЛОВАКИЯ, Нефть, Газ, РФ
Словакия заинтересована в дальнейших закупках нефти и газа из России
Словакия заинтересована в дальнейших закупках российских нефти и газа
МОСКВА, 30 апр – ПРАЙМ. Словакия заинтересована в дальнейших закупках российских энергоносителей, это обусловлено в том числе ориентацией мощностей под российское сырье, заявил РИА Новости вице-спикер словацкого парламента Тибор Гашпар.
Словакия в феврале почти прекратила закупки газа из России, импорт по отношению к январю упал почти в 1,8 тысячи раз – до рекордно низких 141 тысячи евро, выяснило РИА Новости, изучив данные Евростата.
"Полагаю, что в настоящее время Словакия под руководством правительства (премьера) Роберта Фицо заинтересована в дальнейших закупках энергоносителей из РФ. Речь идет и о газе, и о нефти. Наши технологии приспособлены для поставок именно российских газа и нефти", - рассказал Гашпар агентству.
Словакия в феврале почти прекратила закупки газа из России
Как отметил Гашпар, к сокращению объемов закупаемых у России энергоносителей привела остановка их транзита через Украину. В то же время, отметил он, Фицо предпринял ряд мер для налаживания поставок через иные маршруты.
"Роберт Фицо попытался наладить новые маршруты поставок газа. Конкретнее, речь идет про "Турецкий поток". Поэтому он посетил Турцию, и поставки газа из РФ продолжаются далее, хоть и в меньшем объеме", - добавил Гашпар.
Словацкие власти ранее неоднократно заявляли, что хотят сохранить возможность транспортировать по своей территории газ, поступающий с Украины, дальше на Запад. Фицо говорил, что республика выступает за восстановление транзита газа через Украину, в противном случае потери стране должны быть компенсированы.
По его словам, ущерб для Словакии от потери возможности заниматься транзитом газа в другие страны ЕС ежегодно будет составлять порядка 500 миллионов евро. Фицо отмечал, что Словакия также потеряет 1 миллиард евро на более высоких ценах на газ, а весь Европейский союз за эту авантюру с остановкой транзита газа через Украину заплатит около 70 миллиардов евро.