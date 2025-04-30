https://1prime.ru/20250430/spg-857193967.html
МЭР РФ ожидает роста экспорта СПГ в 2025 году на 15,6% – до 40 млн тонн
МЭР РФ ожидает роста экспорта СПГ в 2025 году на 15,6% – до 40 млн тонн - 30.04.2025, ПРАЙМ
МЭР РФ ожидает роста экспорта СПГ в 2025 году на 15,6% – до 40 млн тонн
Минэкономразвития ожидает роста экспорта сжиженного природного газа (СПГ) из России в 2025 году на 15,6% – до 40 миллионов тонн, следует из опубликованных на... | 30.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-30T21:16+0300
2025-04-30T21:16+0300
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энергетика
экспорт газа
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МОСКВА, 30 апр - ПРАЙМ. Минэкономразвития ожидает роста экспорта сжиженного природного газа (СПГ) из России в 2025 году на 15,6% – до 40 миллионов тонн, следует из опубликованных на сайте министерства сценарных условий, которые были рассмотрены правительством. По оценке Минэкономразвития, в текущем году и по базовому, и по консервативному сценарию поставки СПГ на зарубежные рынки достигнут 40 миллионов тонн против 34,6 миллиона тонн в прошлом году. Министерство также в обоих сценариях ожидает роста экспорта СПГ из России в 2026 году до 45,2 миллиона тонн, в 2027 году - до 58,4 миллиона, а в 2028 - до 73,6 миллиона тонн.
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Энергетика, экспорт газа, РОССИЯ, Газ, СПГ, Минэкономразвития РФ
МЭР РФ ожидает роста экспорта СПГ в 2025 году на 15,6% – до 40 млн тонн
Минэкономразвития ожидает роста экспорта СПГ из РФ в 2025 году на 15,6% – до 40 млн тонн
МОСКВА, 30 апр - ПРАЙМ. Минэкономразвития ожидает роста экспорта сжиженного природного газа (СПГ) из России в 2025 году на 15,6% – до 40 миллионов тонн, следует из опубликованных на сайте министерства сценарных условий, которые были рассмотрены правительством.
По оценке Минэкономразвития, в текущем году и по базовому, и по консервативному сценарию поставки СПГ на зарубежные рынки достигнут 40 миллионов тонн против 34,6 миллиона тонн в прошлом году.
Министерство также в обоих сценариях ожидает роста экспорта СПГ из России в 2026 году до 45,2 миллиона тонн, в 2027 году - до 58,4 миллиона, а в 2028 - до 73,6 миллиона тонн.
МЭР РФ ждет снижения цены экспорта газа в дальнее зарубежье на 0,5%