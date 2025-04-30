Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
МЭР РФ ожидает роста экспорта СПГ в 2025 году на 15,6% – до 40 млн тонн - 30.04.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20250430/spg-857193967.html
МЭР РФ ожидает роста экспорта СПГ в 2025 году на 15,6% – до 40 млн тонн
МЭР РФ ожидает роста экспорта СПГ в 2025 году на 15,6% – до 40 млн тонн - 30.04.2025, ПРАЙМ
МЭР РФ ожидает роста экспорта СПГ в 2025 году на 15,6% – до 40 млн тонн
Минэкономразвития ожидает роста экспорта сжиженного природного газа (СПГ) из России в 2025 году на 15,6% – до 40 миллионов тонн, следует из опубликованных на... | 30.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-30T21:16+0300
2025-04-30T21:16+0300
энергетика
экспорт газа
россия
газ
спг
минэкономразвития рф
https://cdnn.1prime.ru/img/82944/33/829443391_0:259:2983:1936_1920x0_80_0_0_791cce3295ee177f4cd496aa5cf4f1b2.jpg
МОСКВА, 30 апр - ПРАЙМ. Минэкономразвития ожидает роста экспорта сжиженного природного газа (СПГ) из России в 2025 году на 15,6% – до 40 миллионов тонн, следует из опубликованных на сайте министерства сценарных условий, которые были рассмотрены правительством. По оценке Минэкономразвития, в текущем году и по базовому, и по консервативному сценарию поставки СПГ на зарубежные рынки достигнут 40 миллионов тонн против 34,6 миллиона тонн в прошлом году. Министерство также в обоих сценариях ожидает роста экспорта СПГ из России в 2026 году до 45,2 миллиона тонн, в 2027 году - до 58,4 миллиона, а в 2028 - до 73,6 миллиона тонн.
https://1prime.ru/20250430/gaz-857193856.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82944/33/829443391_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_271af09b6ad70d284a099844d97d522f.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
экспорт газа, россия, газ, спг, минэкономразвития рф
Энергетика, экспорт газа, РОССИЯ, Газ, СПГ, Минэкономразвития РФ
21:16 30.04.2025
 
МЭР РФ ожидает роста экспорта СПГ в 2025 году на 15,6% – до 40 млн тонн

Минэкономразвития ожидает роста экспорта СПГ из РФ в 2025 году на 15,6% – до 40 млн тонн

© РИА Новости . Алексей Дружинин | Перейти в медиабанк" Арктический танкер-газовоз "Кристоф де Маржери" (ледового класса Arc7), разработанный для проекта "Ямал СПГ"
 Арктический танкер-газовоз Кристоф де Маржери (ледового класса Arc7), разработанный для проекта Ямал СПГ - ПРАЙМ, 1920, 30.04.2025
© РИА Новости . Алексей Дружинин
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 30 апр - ПРАЙМ. Минэкономразвития ожидает роста экспорта сжиженного природного газа (СПГ) из России в 2025 году на 15,6% – до 40 миллионов тонн, следует из опубликованных на сайте министерства сценарных условий, которые были рассмотрены правительством.
По оценке Минэкономразвития, в текущем году и по базовому, и по консервативному сценарию поставки СПГ на зарубежные рынки достигнут 40 миллионов тонн против 34,6 миллиона тонн в прошлом году.
Министерство также в обоих сценариях ожидает роста экспорта СПГ из России в 2026 году до 45,2 миллиона тонн, в 2027 году - до 58,4 миллиона, а в 2028 - до 73,6 миллиона тонн.
%Танкер-газовоз - ПРАЙМ, 1920, 30.04.2025
МЭР РФ ждет снижения цены экспорта газа в дальнее зарубежье на 0,5%
21:15
 
Энергетикаэкспорт газаРОССИЯГазСПГМинэкономразвития РФ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала