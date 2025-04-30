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Срок уведомления о контролируемых иностранных компаниях истекает 30 апреля

Срок уведомления о контролируемых иностранных компаниях истекает 30 апреля - 30.04.2025, ПРАЙМ

Срок уведомления о контролируемых иностранных компаниях истекает 30 апреля

Срок предоставления уведомлений о контролируемых иностранных компаниях (КИК) за 2024 год для налогоплательщиков РФ истекает 30 апреля: контролирующие такие... | 30.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-30T00:25+0300

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МОСКВА, 30 апр - ПРАЙМ. Срок предоставления уведомлений о контролируемых иностранных компаниях (КИК) за 2024 год для налогоплательщиков РФ истекает 30 апреля: контролирующие такие компании лица должны направить уведомления в Федеральную налоговую службу (ФНС) РФ до конца дня, независимо от финансового результата их деятельности. Подавать уведомления обязаны российские налогоплательщики, если им принадлежит доля в иностранной компании в 25% и более. А если налогоплательщик фактически управляет иностранной компанией, он должен представить отчет, даже если его доля меньше 25%. Контролирующим лицом признается также физлицо с долей более 10%, включая доли его супруга (супруги) и детей, если больше половины в капитале КИК в совокупности принадлежит налоговым резидентам РФ. Если прибыль КИК освобождается от налогообложения, то вместе с уведомлением необходимо представить подтверждающие документы. Но если КИК создана в соответствии с законодательством одной из стран ЕАЭС и постоянно находится в этой стране, подтверждающие документы предоставлять не нужно. Налоговая служба напоминает, что за непредставление уведомления о КИК на налогоплательщика налагается штраф в размере 0,5 миллиона рублей. ФНС в прошлом году впервые за много лет зафиксировала снижение количества КИК под контролем россиян: в 2024 году российские налогоплательщики задекларировали 41,4 тысячи КИК, которые находились под их контролем в 2023 году. Снижение за год составило 9%. При этом число налогоплательщиков, представивших уведомление о КИК за 2023 год, выросло на 12%, до 20,5 тысячи, – то есть сократилось среднее количество КИК под контролем одного владельца. Эксперты связывали это с изменениями в налогообложении. В частности, изменился принцип уплаты НДФЛ в фиксированном размере для владельцев КИК. Раньше фиксированный налог платился в размере 5 миллионов рублей независимо от количества КИК под контролем одного лица. Теперь те, кто имеет не более пяти КИК, заплатят по 5 миллионов рублей за каждую, а для владельцев большего количества компаний действует единый фиксированный платеж в 25 миллионов рублей независимо от их числа.

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