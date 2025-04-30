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Венгерская MOL и турецкая компания будут вместе вести разведку нефти и газа - 30.04.2025, ПРАЙМ
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Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
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Венгерская MOL и турецкая компания будут вместе вести разведку нефти и газа
Венгерская MOL и турецкая компания будут вместе вести разведку нефти и газа - 30.04.2025, ПРАЙМ
Венгерская MOL и турецкая компания будут вместе вести разведку нефти и газа
Венгерская нефтегазовая компания MOL и одна из турецких нефтяных компаний создали совместное предприятие для разведки новых месторождений нефти и газа на... | 30.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-30T14:42+0300
2025-04-30T14:42+0300
энергетика
газ
нефть
венгрия
турция
петер сийярто
mol
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МОСКВА, 30 апр - ПРАЙМ. Венгерская нефтегазовая компания MOL и одна из турецких нефтяных компаний создали совместное предприятие для разведки новых месторождений нефти и газа на территории Венгрии, сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. "Еще одна крупная венгерско-турецкая история успеха в области энергетики! Сегодня MOL и турецкая нефтяная компания создали совместное предприятие для разведки двух новых месторождений нефти и газа в Венгрии", - написал глава венгерского МИД на своей странице в соцсети X. Он также поприветствовал прибывшего в Будапешт турецкого министра энергетики и природных ресурсов Альпарслана Байрактара. В декабре 2024 года Сийярто сообщал, что Венгрия продолжит покупать у Турции газ и начнет сотрудничать с турецкими компаниями в разработке нефтяных месторождений. По его словам, Венгрия и Турция также договорились сотрудничать в области добычи нефти.
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газ, нефть, венгрия, турция, петер сийярто, mol
Энергетика, Газ, Нефть, ВЕНГРИЯ, ТУРЦИЯ, Петер Сийярто, MOL
14:42 30.04.2025
 
Венгерская MOL и турецкая компания будут вместе вести разведку нефти и газа

Сийярто: MOL и турецкая компания будут вместе вести разведку нефти и газа

© Unsplash/Ben WicksДобыча нефти
Добыча нефти
© Unsplash/Ben Wicks
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МОСКВА, 30 апр - ПРАЙМ. Венгерская нефтегазовая компания MOL и одна из турецких нефтяных компаний создали совместное предприятие для разведки новых месторождений нефти и газа на территории Венгрии, сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.
"Еще одна крупная венгерско-турецкая история успеха в области энергетики! Сегодня MOL и турецкая нефтяная компания создали совместное предприятие для разведки двух новых месторождений нефти и газа в Венгрии", - написал глава венгерского МИД на своей странице в соцсети X.
Он также поприветствовал прибывшего в Будапешт турецкого министра энергетики и природных ресурсов Альпарслана Байрактара.
В декабре 2024 года Сийярто сообщал, что Венгрия продолжит покупать у Турции газ и начнет сотрудничать с турецкими компаниями в разработке нефтяных месторождений. По его словам, Венгрия и Турция также договорились сотрудничать в области добычи нефти.
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто - ПРАЙМ, 1920, 29.04.2025
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ЭнергетикаГазНефтьВЕНГРИЯТУРЦИЯПетер СийяртоMOL
 
 
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