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Железнодорожный вокзал Донецка вновь заработает с 9 мая - 30.04.2025, ПРАЙМ
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Железнодорожный вокзал Донецка вновь заработает с 9 мая
Железнодорожный вокзал Донецка вновь заработает с 9 мая - 30.04.2025, ПРАЙМ
Железнодорожный вокзал Донецка вновь заработает с 9 мая
Железнодорожный вокзал Донецка снова заработает с 9 мая, до станции "Донецк" продлевается маршрут пригородных поездов. сообщили в компании "Железные дороги... | 30.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-30T18:22+0300
2025-04-30T18:22+0300
экономика
днр
железная дорога
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ДОНЕЦК, 30 апр - ПРАЙМ. Железнодорожный вокзал Донецка снова заработает с 9 мая, до станции "Донецк" продлевается маршрут пригородных поездов. сообщили в компании "Железные дороги Новороссии" (ДЖД). "С 9 мая 2025 года продлевается маршрут следования до станции "Донецк" пригородным поездам сообщением Донецк (Ясиноватая) – Успенская и Дебальцево – (Ясиноватая) Донецк", - говорится в сообщении на сайте компании.
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днр, железная дорога
Экономика, ДНР, железная дорога
18:22 30.04.2025
 
Железнодорожный вокзал Донецка вновь заработает с 9 мая

Железнодорожный вокзал Донецка заработает 9 мая, продлевается маршрут пригородных поездов

© РИА Новости . Игорь Маслов | Перейти в медиабанкДень Республики в Донецке
День Республики в Донецке - ПРАЙМ, 1920, 30.04.2025
© РИА Новости . Игорь Маслов
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ДОНЕЦК, 30 апр - ПРАЙМ. Железнодорожный вокзал Донецка снова заработает с 9 мая, до станции "Донецк" продлевается маршрут пригородных поездов. сообщили в компании "Железные дороги Новороссии" (ДЖД).
"С 9 мая 2025 года продлевается маршрут следования до станции "Донецк" пригородным поездам сообщением Донецк (Ясиноватая) – Успенская и Дебальцево – (Ясиноватая) Донецк", - говорится в сообщении на сайте компании.
Глава ДНР Денис Пушилин - ПРАЙМ, 1920, 15.01.2025
В Донецке построят новый аэропорт, заявил Пушилин
15 января, 10:52
 
ЭкономикаДНРжелезная дорога
 
 
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