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МЭР оценил рост ВВП РФ в I квартале 2025 года в 1,7% в годовом выражении
МЭР оценил рост ВВП РФ в I квартале 2025 года в 1,7% в годовом выражении - 30.04.2025, ПРАЙМ
МЭР оценил рост ВВП РФ в I квартале 2025 года в 1,7% в годовом выражении
Рост ВВП России в марте ускорился до 1,4% в годовом выражении с 0,7% в феврале, по итогам первого квартала составил 1,7%, говорится в обзоре "О текущей ситуации | 30.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-30T20:02+0300
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2025-04-30T20:02+0300
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МОСКВА, 30 апр - ПРАЙМ. Рост ВВП России в марте ускорился до 1,4% в годовом выражении с 0,7% в феврале, по итогам первого квартала составил 1,7%, говорится в обзоре "О текущей ситуации в российской экономике" Минэкономразвития РФ. "По оценке Минэкономразвития России, в марте 2025 года рост ВВП составил 1,4% год к году после 0,7% в феврале. По итогам первого квартала 2025 года ВВП вырос на 1,7% в годовом выражении", - пишет министерство.
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Экономика, РОССИЯ, Минэкономразвития РФ
МЭР оценил рост ВВП РФ в I квартале 2025 года в 1,7% в годовом выражении
МЭР: ВВП России по итогам I квартала 2025 года вырос на 1,7% в годовом выражении
МОСКВА, 30 апр - ПРАЙМ. Рост ВВП России в марте ускорился до 1,4% в годовом выражении с 0,7% в феврале, по итогам первого квартала составил 1,7%, говорится в обзоре "О текущей ситуации в российской экономике" Минэкономразвития РФ.
"По оценке Минэкономразвития России, в марте 2025 года рост ВВП составил 1,4% год к году после 0,7% в феврале. По итогам первого квартала 2025 года ВВП вырос на 1,7% в годовом выражении", - пишет министерство.
Инфляция в России на 28 апреля составила 10,34% в годовом выражении