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Суд завершил процедуру банкротства завода имени Дзержинского в Перми

Суд завершил процедуру банкротства завода имени Дзержинского в Перми - 30.04.2025, ПРАЙМ

Суд завершил процедуру банкротства завода имени Дзержинского в Перми

Арбитражный суд Пермского края завершил длившуюся почти 20 лет процедуру банкротства в отношении пермского машиностроительного завода имени Дзержинского,... | 30.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-30T12:42+0300

2025-04-30T12:42+0300

2025-04-30T12:42+0300

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ПЕРМЬ, 30 апр - ПРАЙМ. Арбитражный суд Пермского края завершил длившуюся почти 20 лет процедуру банкротства в отношении пермского машиностроительного завода имени Дзержинского, следует из данных в реестре сведений о банкротстве. "Конкурсное производство в отношении ФГУП "Машзавод им. Ф.Э. Дзержинского" в городе Пермь, ул. Дзержинского, 1, завершено", - указано в реестре. По делу закончены все необходимые обязательные мероприятия, уточняется там. Заявление от ООО "Новогор-Прикамье" о признании "Машиностроительного завода имени Ф.Э. Дзержинского" банкротом было подано в 2005 году. Дело возбудили 30 ноября. В 2006 году ввели процедуру наблюдения, через четыре года признали должника несостоятельным. Далее судом применялись различные виды процедур банкротства. Имущественный комплекс предприятия на улице Дзержинского в Перми был выставлен на торги. В 2023 году его купило научно-производственное объединение "Курганприбор" за 725 миллионов рублей. Новый владелец говорил о планах расширения производства и найма сотрудников. По данным арбитражного суда, численность работников в результате достигла 868 человек, годовая выручка увеличилась почти в три раза. Пермское предприятие создано в 1859 году как судостроительное (построены первые два парохода), позднее выполняло оборонные заказы, производило бензиномоторные насосы, культиваторы, бензопилы (выпуск прекращен в 2008 году), сепараторы для очистки масел.

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бизнес, россия, промышленность, пермь, пермский край