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МЭР РФ: платеж за ЖКУ с 1 июля 2026 года вырастет на 9,8%

МЭР РФ: платеж за ЖКУ с 1 июля 2026 года вырастет на 9,8% - 30.04.2025, ПРАЙМ

МЭР РФ: платеж за ЖКУ с 1 июля 2026 года вырастет на 9,8%

Совокупный платеж граждан за коммунальные услуги в среднем по России с 1 июля 2026 года вырастет на 9,8%, с 1 июля 2027 года - на 7,9%, с 1 июля 2028 года - на... | 30.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-30T21:35+0300

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МОСКВА, 30 апр - ПРАЙМ. Совокупный платеж граждан за коммунальные услуги в среднем по России с 1 июля 2026 года вырастет на 9,8%, с 1 июля 2027 года - на 7,9%, с 1 июля 2028 года - на 5,9%, следует из опубликованных на сайте Минэкономразвития сценарных условий на 2026-2028 годы, которые были рассмотрены правительством. Еще осенью министерство ожидало, что уровень индексации в 2026 и 2027 года будет ниже - 5,4% и 4,8%, соответственно по годам. Уровень индексации в текущем году сохранен: общий платеж россиян за ЖКУ вырастет с 1 июля на 11,9%. "В 2026 и 2027 годах прирост индексации совокупного платежа граждан определяется двумя факторами: переоценкой инфляции и влиянием дополнительной индексации цен на газ. Индекс платы граждан за коммунальные услуги в 2026 году прогнозируется на уровне 9,8%, в 2027 году – 7,9%, в 2028 году – 5,9%", - говорится в документе. В соответствии с прогнозом министерства инфляция в России по итогам 2025 года составит 7,6%, в 2026-2028 годах - 4% ежегодно.

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