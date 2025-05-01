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Названы главные поставщики персиков и нектаринов в Россию
Названы главные поставщики персиков и нектаринов в Россию - 01.05.2025, ПРАЙМ
Названы главные поставщики персиков и нектаринов в Россию
Основными поставщиками персиков и нектаринов в Россию по итогам прошлого года стали Турция, Узбекистан и Азербайджан, а Китай увеличил поставки почти вдвое,... | 01.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-01T13:10+0300
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МОСКВА, 1 мая - ПРАЙМ. Основными поставщиками персиков и нектаринов в Россию по итогам прошлого года стали Турция, Узбекистан и Азербайджан, а Китай увеличил поставки почти вдвое, подсчитало РИА Новости по данным платформы ООН Comtrade, национальных статистических порталов и по открытым данным. Всего по итогам 2024 года Россия импортировала минимум 361,3 тысячи тонн персиков и нектаринов на 371,3 миллиона долларов. Это цифра без учета Белоруссии и Ирана, которые последние несколько лет не раскрывают торговые данные. Однако, судя по статистике за 2021 год, они вполне могли бы занять места в первой десятке. Согласно доступным данным, больше всего персиков и нектаринов в Россию за прошлый год приехало из Турции - 161,7 тысячи тонн на 159,6 миллиона долларов. Следом расположились Узбекистан, поставивший 86,6 тысячи тонн этих плодов на 80 миллионов долларов, и Азербайджан - 54,8 тысячи тонн на 67,1 миллиона долларов. Пятерку замкнули Грузия - 22,2 тысячи тонн (26,3 миллиона долларов) и Китай - 17,9 тысячи тонн (20 миллионов долларов). В топ-10 также вошли Казахстан (6,4 тысячи тонн), Сербия (3,3 тысячи), Армения (2,8 тысячи), Чили (1,8 тысячи) и Нидерланды (1,1 тысячи). Больше всего по сравнению с 2023 годом нарастили поставки в Россию Таджикистан - в 3,1 раза, Казахстан – в 2,6 раза, Чили – в 2,2 раза, Китай – в 1,8 раза и Молдавия - в 1,4 раза. Сократили экспорт Египет - вдвое, Армения - в 1,7 раза, ЮАР - на 7% и Нидерланды - на 3%. Поставки из Латвии, Литвы и Марокко остановились.
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мировая экономика, китай, турция, узбекистан, оон
Экономика, Мировая экономика, КИТАЙ, ТУРЦИЯ, УЗБЕКИСТАН, ООН
МОСКВА, 1 мая - ПРАЙМ. Основными поставщиками персиков и нектаринов в Россию по итогам прошлого года стали Турция, Узбекистан и Азербайджан, а Китай увеличил поставки почти вдвое, подсчитало РИА Новости по данным платформы ООН Comtrade, национальных статистических порталов и по открытым данным.
Всего по итогам 2024 года Россия импортировала минимум 361,3 тысячи тонн персиков и нектаринов на 371,3 миллиона долларов. Это цифра без учета Белоруссии и Ирана, которые последние несколько лет не раскрывают торговые данные. Однако, судя по статистике за 2021 год, они вполне могли бы занять места в первой десятке.
Согласно доступным данным, больше всего персиков и нектаринов в Россию за прошлый год приехало из Турции - 161,7 тысячи тонн на 159,6 миллиона долларов. Следом расположились Узбекистан, поставивший 86,6 тысячи тонн этих плодов на 80 миллионов долларов, и Азербайджан - 54,8 тысячи тонн на 67,1 миллиона долларов.
Пятерку замкнули Грузия - 22,2 тысячи тонн (26,3 миллиона долларов) и Китай - 17,9 тысячи тонн (20 миллионов долларов). В топ-10 также вошли Казахстан (6,4 тысячи тонн), Сербия (3,3 тысячи), Армения (2,8 тысячи), Чили (1,8 тысячи) и Нидерланды (1,1 тысячи).
Больше всего по сравнению с 2023 годом нарастили поставки в Россию Таджикистан - в 3,1 раза, Казахстан – в 2,6 раза, Чили – в 2,2 раза, Китай – в 1,8 раза и Молдавия - в 1,4 раза. Сократили экспорт Египет - вдвое, Армения - в 1,7 раза, ЮАР - на 7% и Нидерланды - на 3%. Поставки из Латвии, Литвы и Марокко остановились.
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