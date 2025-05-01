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Эксперт дал советы, как позаботиться о доме перед длительной поездкой - 01.05.2025, ПРАЙМ
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Эксперт дал советы, как позаботиться о доме перед длительной поездкой
Эксперт дал советы, как позаботиться о доме перед длительной поездкой - 01.05.2025, ПРАЙМ
Эксперт дал советы, как позаботиться о доме перед длительной поездкой
Перед началом отпуска или длительной поездки на праздничные выходные стоит отключить электроприборы из сети, также можно установить датчики затопления, которые... | 01.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-01T12:37+0300
2025-05-01T12:37+0300
нти
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МОСКВА, 1 мая - ПРАЙМ. Перед началом отпуска или длительной поездки на праздничные выходные стоит отключить электроприборы из сети, также можно установить датчики затопления, которые в экстренном случае смогут сами перекрыть воду, поделился советами с РИА Новости заместитель директора по трансферу технологий Центра компетенций НТИ по направлению "Технологии хранения и анализа больших данных" на базе МГУ имени М.В. Ломоносова Тимофей Воронин. "Перед началом отпуска следует вспомнить простые правила, которые могут предотвратить аварии и порчу имущества. Перед отпуском или длительной поездкой рекомендуется отключить большинство электроприборов из сети, например чайник, микроволновую печь и телевизор", - рассказал Воронин. Он уточнил, что холодильник, устройства для автоматического полива цветов, если они работают от сети, можно оставить включенными. Эксперт также посоветовал использовать контролеры напряжения, которые довольно просто устанавливаются в распределительный щиток и позволяют минимизировать ущерб от внезапных скачков напряжения. "Более того, следует рассмотреть вопрос установки датчиков затопления, которые автоматически перекрывают воду на случай прорыва труб и иных внештатных ситуаций", - порекомендовал он. "Несмотря на то что, на первый взгляд, отключение электроприборов из электросети на время длительного отсутствия выглядит старомодно, данная мера позволяет предотвратить возникновение большого числа рисков, включая выход из строя электроники, ухудшение качества работы аккумуляторов и даже начало пожара", - в заключении предупредил эксперт.
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нти
НТИ
12:37 01.05.2025
 
Эксперт дал советы, как позаботиться о доме перед длительной поездкой

Эксперт Воронин посоветовал отключить электроприборы из сети перед отпуском

© fotolia.com / andrea lehmkuhl%Отпуск
%Отпуск - ПРАЙМ, 1920, 01.05.2025
© fotolia.com / andrea lehmkuhl
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МОСКВА, 1 мая - ПРАЙМ. Перед началом отпуска или длительной поездки на праздничные выходные стоит отключить электроприборы из сети, также можно установить датчики затопления, которые в экстренном случае смогут сами перекрыть воду, поделился советами с РИА Новости заместитель директора по трансферу технологий Центра компетенций НТИ по направлению "Технологии хранения и анализа больших данных" на базе МГУ имени М.В. Ломоносова Тимофей Воронин.
"Перед началом отпуска следует вспомнить простые правила, которые могут предотвратить аварии и порчу имущества. Перед отпуском или длительной поездкой рекомендуется отключить большинство электроприборов из сети, например чайник, микроволновую печь и телевизор", - рассказал Воронин.
Он уточнил, что холодильник, устройства для автоматического полива цветов, если они работают от сети, можно оставить включенными.
Эксперт также посоветовал использовать контролеры напряжения, которые довольно просто устанавливаются в распределительный щиток и позволяют минимизировать ущерб от внезапных скачков напряжения.
"Более того, следует рассмотреть вопрос установки датчиков затопления, которые автоматически перекрывают воду на случай прорыва труб и иных внештатных ситуаций", - порекомендовал он.
"Несмотря на то что, на первый взгляд, отключение электроприборов из электросети на время длительного отсутствия выглядит старомодно, данная мера позволяет предотвратить возникновение большого числа рисков, включая выход из строя электроники, ухудшение качества работы аккумуляторов и даже начало пожара", - в заключении предупредил эксперт.
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