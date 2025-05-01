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В МИД прокомментировали принятие Арменией закона о вступлении в ЕС

В МИД прокомментировали принятие Арменией закона о вступлении в ЕС - 01.05.2025, ПРАЙМ

В МИД прокомментировали принятие Арменией закона о вступлении в ЕС

Принятый в Армении закон о начале процесса вступления в Европейский союз пока не влечет действий, ставящих под сомнение членство страны в ЕАЭС, сообщил в... | 01.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-01T08:50+0300

2025-05-01T08:50+0300

2025-05-01T08:50+0300

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МОСКВА, 1 мая – ПРАЙМ. Принятый в Армении закон о начале процесса вступления в Европейский союз пока не влечет действий, ставящих под сомнение членство страны в ЕАЭС, сообщил в интервью РИА Новости директор первого департамента стран СНГ МИД России Микаэл Агасандян. "Принятый в республике 4 апреля закон о начале процесса вступления в ЕС носит декларативный характер и не предполагает в настоящий момент каких-либо конкретных действий, ставящих под вопрос членство Армении в ЕАЭС", – сказал Агасандян. В апреле Армения приняла закон о начале процесса вступления в Европейский союз. Российские власти заявили, что внимательно отслеживают действия Еревана. "Очевидно, что на определенном этапе такого сближения требования Брюсселя – неизбежная часть "европейского пути" – вступят в противоречие с обязательствами Еревана в рамках Союза. Речь идет о таких сферах, как таможенное, таможенно-тарифное и техническое регулирование, торговая политика, санитарные и фитосанитарные меры. То есть о нашем общем рынке, который в значительной степени обеспечивает рост экономики и благосостояния населения республики", - сказал он. Вице-премьер РФ Алексей Оверчук 9 января заявил, что Россия рассматривает обсуждение в Армении законопроекта о вступлении в Евросоюз как начало выхода​ Еревана​ из ЕАЭС и будет выстраивать свою экономическую политику в отношении Армении с учетом этого обстоятельства.

https://1prime.ru/20250403/armeniya-856345906.html

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мировая экономика, россия, армения, ереван, алексей оверчук, еаэс, ес, снг