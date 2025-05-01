https://1prime.ru/20250501/neft--857207839.html

Нефть дешевеет более чем на 2,5%

Нефть дешевеет более чем на 2,5% - 01.05.2025, ПРАЙМ

Нефть дешевеет более чем на 2,5%

Мировые цены на нефть в четверг днем падают более чем на 2,5% на фоне ряда "медвежьих" факторов со стороны предложения и спроса, свидетельствуют данные торгов. | 01.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-01T13:18+0300

2025-05-01T13:18+0300

2025-05-01T13:19+0300

энергетика

нефть

рынки

сша

москва

саудовская аравия

опек

https://cdnn.1prime.ru/img/82750/19/827501912_0:43:1024:619_1920x0_80_0_0_cacef05e08e14b146e2df875e5f986f2.jpg

МОСКВА, 1 мая - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в четверг днем падают более чем на 2,5% на фоне ряда "медвежьих" факторов со стороны предложения и спроса, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 13.09 мск цена июльских фьючерсов на нефть марки Brent опускалась на 2,64%, до 59,45 доллара за баррель, июньских фьючерсов на WTI - на 2,85%, до 56,55 доллара. Днем ранее официальная статистика показала снижение ВВП США в первом квартале - согласно первоначальной оценке, на 0,3% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами). Аналитики ожидали роста на 0,4%, а снижение стало первым с первого квартала 2022 года. Слабая статистика по экономике США вызвала опасения по поводу перспектив спроса на нефть. Инвесторы оценивают и усилия ОПЕК+ по добыче нефти. Страны ОПЕК+, у которых есть "добровольные", то есть дополнительные к существующим квотам ограничения на добычу - Россия, Саудовская Аравия, Ирак, ОАЭ, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман - с 1 мая увеличивают свой предельный уровень добычи. Сдерживает котировки также и удорожание доллара. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) увеличивался на 0,2% - до 99,84 пункта. Укрепление доллара сдерживает спрос на сырьевые товары, в том числе нефть, делая их менее доступными при покупке в другой валюте.

https://1prime.ru/20250501/neft-857206519.html

сша

москва

саудовская аравия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

нефть, рынки, сша, москва, саудовская аравия, опек