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Нефть дешевеет более чем на 2,5%
Нефть дешевеет более чем на 2,5% - 01.05.2025, ПРАЙМ
Нефть дешевеет более чем на 2,5%
Мировые цены на нефть в четверг днем падают более чем на 2,5% на фоне ряда "медвежьих" факторов со стороны предложения и спроса, свидетельствуют данные торгов. | 01.05.2025, ПРАЙМ
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МОСКВА, 1 мая - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в четверг днем падают более чем на 2,5% на фоне ряда "медвежьих" факторов со стороны предложения и спроса, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 13.09 мск цена июльских фьючерсов на нефть марки Brent опускалась на 2,64%, до 59,45 доллара за баррель, июньских фьючерсов на WTI - на 2,85%, до 56,55 доллара. Днем ранее официальная статистика показала снижение ВВП США в первом квартале - согласно первоначальной оценке, на 0,3% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами). Аналитики ожидали роста на 0,4%, а снижение стало первым с первого квартала 2022 года. Слабая статистика по экономике США вызвала опасения по поводу перспектив спроса на нефть. Инвесторы оценивают и усилия ОПЕК+ по добыче нефти. Страны ОПЕК+, у которых есть "добровольные", то есть дополнительные к существующим квотам ограничения на добычу - Россия, Саудовская Аравия, Ирак, ОАЭ, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман - с 1 мая увеличивают свой предельный уровень добычи. Сдерживает котировки также и удорожание доллара. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) увеличивался на 0,2% - до 99,84 пункта. Укрепление доллара сдерживает спрос на сырьевые товары, в том числе нефть, делая их менее доступными при покупке в другой валюте.
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нефть, рынки, сша, москва, саудовская аравия, опек
Энергетика, Нефть, Рынки, США, МОСКВА, САУДОВСКАЯ АРАВИЯ, ОПЕК
Нефть дешевеет более чем на 2,5%
Цена нефти Brent опустилась ниже $59,45 за баррель
МОСКВА, 1 мая - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в четверг днем падают более чем на 2,5% на фоне ряда "медвежьих" факторов со стороны предложения и спроса, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 13.09 мск цена июльских фьючерсов на нефть марки Brent опускалась на 2,64%, до 59,45 доллара за баррель, июньских фьючерсов на WTI - на 2,85%, до 56,55 доллара.
Днем ранее официальная статистика показала снижение ВВП США в первом квартале - согласно первоначальной оценке, на 0,3% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами). Аналитики ожидали роста на 0,4%, а снижение стало первым с первого квартала 2022 года. Слабая статистика по экономике США вызвала опасения по поводу перспектив спроса на нефть.
Инвесторы оценивают и усилия ОПЕК+ по добыче нефти. Страны ОПЕК+, у которых есть "добровольные", то есть дополнительные к существующим квотам ограничения на добычу - Россия, Саудовская Аравия, Ирак, ОАЭ, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман - с 1 мая увеличивают свой предельный уровень добычи.
Сдерживает котировки также и удорожание доллара. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) увеличивался на 0,2% - до 99,84 пункта. Укрепление доллара сдерживает спрос на сырьевые товары, в том числе нефть, делая их менее доступными при покупке в другой валюте.
Цена нефти Brent опустилась ниже $60 впервые с 9 апреля