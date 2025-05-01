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Цены на нефть перешли к росту

Цены на нефть перешли к росту - 01.05.2025, ПРАЙМ

Цены на нефть перешли к росту

Мировые цены на нефть в четверг вечером перешли к росту после снижения днем на 2,5%, свидетельствуют данные торгов. | 01.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-01T17:36+0300

2025-05-01T17:36+0300

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МОСКВА, 1 мая - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в четверг вечером перешли к росту после снижения днем на 2,5%, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 17.26 мск цена июльских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 0,59%, до 61,42 доллара за баррель, июньских фьючерсов на WTI - на 0,72%, до 58,63 доллара. Днем цены падали более чем на 2,5%, а стоимость барреля марки Brent впервые с начала апреля опускалась ниже 60 долларов. Стоимость нефти несколько восстанавливается в первый день мая после падения в апреле. Так, за апрель нефть подешевела на 18%, что стало максимальным падением для Brent с марта 2020 года, для WTI - c ноября 2021 года. Продолжают влиять на торги и усилия ОПЕК+ по добыче нефти. Страны ОПЕК+, у которых есть "добровольные", то есть дополнительные к существующим квотам ограничения на добычу - Россия, Саудовская Аравия, Ирак, ОАЭ, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман - с 1 мая увеличивают свой предельный уровень добычи. Трейдеры также продолжают оценивать статистику по запасам в США, опубликованную в среду. Так, коммерческие запасы нефти в стране за неделю по 25 апреля неожиданно снизились - на 2,7 миллиона баррелей, тогда как ожидался рост на 0,4 миллиона.

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