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Россиянам объяснили, кто получит доплату к пенсии в мае - 01.05.2025, ПРАЙМ
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Россиянам объяснили, кто получит доплату к пенсии в мае
Россиянам объяснили, кто получит доплату к пенсии в мае - 01.05.2025, ПРАЙМ
Россиянам объяснили, кто получит доплату к пенсии в мае
Ветераны и участники Великой Отечественной войны получат в мае доплату к пенсии в связи с празднованием 80-летия Победы, рассказал агентству "Прайм" профессор... | 01.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-01T03:03+0300
2025-05-01T03:03+0300
пенсии
индексация пенсий
пенсионеры
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МОСКВА, 1 мая - ПРАЙМ. Ветераны и участники Великой Отечественной войны получат в мае доплату к пенсии в связи с празднованием 80-летия Победы, рассказал агентству "Прайм" профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов.В России такие выплаты ко Дню Победы осуществляются ежегодно. Но в этом году в связи с празднованием 80-летней годовщины размер материальной помощи будет гораздо больше."Согласно указу президента, юбилейную выплату в 80 тысяч рублей получат инвалиды и ветераны ВОВ, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания. Кроме того, вдовы или вдовцы умерших инвалидов и участников ВОВ, а также военнослужащих, погибших в период ВОВ, войны с Финляндией и Японией", - рассказал эксперт.Проработавшим в тылу не менее шести месяцев, кроме периода работы на временно оккупированных территориях СССР, лицам, награжденным орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в период ВОВ, а также бывшим совершеннолетним узникам концлагерей, тюрем и гетто начислят по 55 тысяч рублей. Все деньги придут в автоматическом, беззаявительном порядке.По словам Сафонова, субъекты РФ также могут назначать свои дополнительные выплаты. В частности, в Москве помимо федеральной выплаты начислят еще от 25 до 70 тысяч рублей в зависимости от категории получателей.
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пенсии, индексация пенсий, пенсионеры, общество , ветеран, ветераны вов
Пенсии, индексация пенсий, пенсионеры, Общество , Ветеран, ветераны ВОВ
03:03 01.05.2025
 
Россиянам объяснили, кто получит доплату к пенсии в мае

Эксперт Сафонов: ветераны и участники ВОВ получат доплату к пенсии в мае

© РИА Новости . РИА Новости | Перейти в медиабанкДеньги
Деньги - ПРАЙМ, 1920, 01.05.2025
© РИА Новости . РИА Новости
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МОСКВА, 1 мая - ПРАЙМ. Ветераны и участники Великой Отечественной войны получат в мае доплату к пенсии в связи с празднованием 80-летия Победы, рассказал агентству "Прайм" профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов.
В России такие выплаты ко Дню Победы осуществляются ежегодно. Но в этом году в связи с празднованием 80-летней годовщины размер материальной помощи будет гораздо больше.
"Согласно указу президента, юбилейную выплату в 80 тысяч рублей получат инвалиды и ветераны ВОВ, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания. Кроме того, вдовы или вдовцы умерших инвалидов и участников ВОВ, а также военнослужащих, погибших в период ВОВ, войны с Финляндией и Японией", - рассказал эксперт.
Проработавшим в тылу не менее шести месяцев, кроме периода работы на временно оккупированных территориях СССР, лицам, награжденным орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в период ВОВ, а также бывшим совершеннолетним узникам концлагерей, тюрем и гетто начислят по 55 тысяч рублей. Все деньги придут в автоматическом, беззаявительном порядке.
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По словам Сафонова, субъекты РФ также могут назначать свои дополнительные выплаты. В частности, в Москве помимо федеральной выплаты начислят еще от 25 до 70 тысяч рублей в зависимости от категории получателей.
  • инвалиды и участники Великой Отечественной войны;
  • военнослужащие, проходившие службу в воинских частях, не входивших в состав действующей армии;
  • военнослужащие, награждённые орденами и медалями СССР за службу в период с 22 июня 1941 г. по 3 сентября 1945 г.;
  • награждённые медалью "За оборону Ленинграда";
  • инвалиды с детства вследствие ранения, контузии или увечья, полученного в годы войны;
  • участники обороны Москвы;
  • жители блокадного Ленинграда, осажденных Севастополя и Сталинграда;
  • вдовы военнослужащих, погибших в годы войны;
  • лица, награжденные знаком "Почетный донор СССР" за сдачу крови в годы войны;
  • бывшие узники нацистских концлагерей, тюрем и гетто;
  • труженики тыла;
  • граждане, родившиеся до 31 декабря 1931 г.
 
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