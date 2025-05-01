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Россиянам объяснили, кто получит доплату к пенсии в мае

Россиянам объяснили, кто получит доплату к пенсии в мае - 01.05.2025, ПРАЙМ

Россиянам объяснили, кто получит доплату к пенсии в мае

Ветераны и участники Великой Отечественной войны получат в мае доплату к пенсии в связи с празднованием 80-летия Победы, рассказал агентству "Прайм" профессор... | 01.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-01T03:03+0300

2025-05-01T03:03+0300

2025-05-01T03:03+0300

пенсии

индексация пенсий

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МОСКВА, 1 мая - ПРАЙМ. Ветераны и участники Великой Отечественной войны получат в мае доплату к пенсии в связи с празднованием 80-летия Победы, рассказал агентству "Прайм" профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов.В России такие выплаты ко Дню Победы осуществляются ежегодно. Но в этом году в связи с празднованием 80-летней годовщины размер материальной помощи будет гораздо больше."Согласно указу президента, юбилейную выплату в 80 тысяч рублей получат инвалиды и ветераны ВОВ, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания. Кроме того, вдовы или вдовцы умерших инвалидов и участников ВОВ, а также военнослужащих, погибших в период ВОВ, войны с Финляндией и Японией", - рассказал эксперт.Проработавшим в тылу не менее шести месяцев, кроме периода работы на временно оккупированных территориях СССР, лицам, награжденным орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в период ВОВ, а также бывшим совершеннолетним узникам концлагерей, тюрем и гетто начислят по 55 тысяч рублей. Все деньги придут в автоматическом, беззаявительном порядке.По словам Сафонова, субъекты РФ также могут назначать свои дополнительные выплаты. В частности, в Москве помимо федеральной выплаты начислят еще от 25 до 70 тысяч рублей в зависимости от категории получателей.

https://1prime.ru/20250414/pensiya-856562798.html

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пенсии, индексация пенсий, пенсионеры, общество , ветеран, ветераны вов